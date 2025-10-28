OL : Des recrues en janvier, Paulo Fonseca salive

A cause des nombreuses absences dans le secteur offensif, l'Olympique Lyonnais va probablement devoir s'activer lors du prochain mercato hivernal. En tout cas, ce n'est pas Paulo Fonseca qui dira non.

Face au RC Strasbourg ce dimanche, l' Olympique Lyonnais a perdu Malick Fofana, gravement touché à une cheville. Le tonitruant ailier gauche des Gones va manquer plusieurs mois de compétition et ne devrait pas faire son retour avant janvier ou février. Une absence qui s'ajoute à celle d'Ernest Nuamah, touché au genou depuis le début du mois d'avril dernier et qui ne fera pas non plus son retour avant cet hiver. Dans le secteur offensif lyonnais, des places se libèrent donc très clairement, alors que Paulo Fonseca a plusieurs options devant lui. Soit en utilisant des options internes (repositionnement, réserve…), soit en allant chercher de nouvelles recrues. Et à cette deuxième option, l'entraineur portugais ne dit clairement pas non.

Paulo Fonseca ne dit pas non à des solutions

Présent en conférence de presse en marge du déplacement au Paris FC qui aura lieu ce mercredi 29 octobre, Paulo Fonseca a pris le temps d'évoquer la situation pénible des absences dans le secteur offensif. « Peut-être que les prochaines recrues seront Malick et Ernest (rires). Ce sont des joueurs très importants pour nous. Oui, nous échangeons sur les possibilités, les solutions. On réfléchit. Mais nous sommes encore loin de l'échéance », a révélé le technicien portugais aux journalistes.

Faut-il croire que l'Olympique Lyonnais se prépare à recruter de nouveaux joueurs offensifs à l'approche du mercato hivernal ? Pour rappel, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger avaient assuré que les Gones disposaient encore d'une petite marge financière à utiliser en cas de besoin en janvier 2026. Le moment est peut-être bien choisi pour utiliser cet argent afin d'assurer à Paulo Fonseca un effectif complet et capable d'évoluer sur plusieurs tableaux.