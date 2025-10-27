ICONSPORT_275095_0129
Tolisso penalty

L'OL et les penaltys, Tolisso fait une grande annonce

OL27 oct.
Claude Dautel
13
Pour la troisième fois cette saison, l'Olympique Lyonnais a obtenu un penalty, et pour le troisième fois le club rhodanien l'a raté. Pour Corentin Tolisso, qui s'est raté face au gardien de Strasbourg, il est temps de faire quelque chose.
Dans un passé pas si lointain, l'OL faisait fructifier ses performances grâce aux penaltys, mais cette saison, et depuis le départ d'Alexandre Lacazette en Arabie Saoudite, c'est le désastre. Pour preuve, une semaine après l'échec de Maitland-Niles face à Nice, c'est Corentin Tolisso qui a buté sur Mike Penders dimanche soir. Heureusement pour Lyon, Moreira a marqué le but de la victoire de l'Olympique Lyonnais dans le temps additionnel. Mais il est clair que Paulo Fonseca va devoir trouver une solution à ce bug récurrent sur les penaltys depuis le début de la saison de Ligue 1 et c'est d'ailleurs ce qu'a réclamé rapidement Corentin Tolisso.
S'il a échoué dans sa tentative, et en bon capitaine de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a fait face à ses responsabilités. Et le milieu de terrain a reconnu qu'il fallait rapidement que l'OL retrouve son efficacité dans ce secteur essentiel. Face aux médias, Coco Tolisso n'a pas fait dans la langue de bois : « Après le dernier match, Alex Lacazette m’a appelé, et m’a dit : « le prochain penalty, tu le tires, prends tes responsabilités ». Je voulais tirer au milieu, parce que le gardien était grand, parce que s’il parlait sur un côté, la probabilité de marquer était plus grande. Puis, j’ai voulu tirer plus haut et plus fort, mais j’ai raté ma frappe. Cela fait trois de suite qu’on manque un penalty. On en a parlé entre nous. Moi, j’avais dit que si je marquais, je continuais, et si je ratais, je passais mon tour. Il va falloir trouver un sérieux tireur de penaltys », a prévenu Corentin Tolisso, déterminé à ce que l'OL règle d'urgence ce problème.

L'OL avait Monsieur 100% aux penaltys...jusqu'à Nice

Un sérieux tireur, l'OL en a un avec Ainsley Maitland-Niles, qui jusqu'à son échec contre Nice en était à 100% de réussite en carrière. Mais il est clair que ce n'est pas possible de prétendre à une place sur le podium de la Ligue 1 avec une telle statistique dans l'exercice des penaltys. Paulo Fonseca doit désormais sonder son vestiaire et confier la tâche à un seul joueur, lequel devra lui se mettre au boulot pour régler cela. Car même si cette saison les gardiens de but se mettent clairement en valeur dans cet exercice, l'Olympique Lyonnais ne doit pas perdre des points en route à cause de cela comme ce fut le cas à Nice. 
13
Derniers commentaires

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je ne connais pas.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

De 1904 a 2011, ils ne jouaient pas ? RIRES

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je dis ce que j'ai vu. Rien de plus, rien de moins.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Pas sur ce site car vous êtes prudents par crainte des remontrances futures, mais en vidéo devant le stade après le 6-2 contre le HAC.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

ben en jouant au foot pardi ! tu sais le sport que tu connais pas mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

