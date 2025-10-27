ICONSPORT_275095_0175

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

OL27 oct. , 16:02
parClaude Dautel
57
Au lendemain de la grave blessure de Malick Fofana lors du match entre l'Olympique Lyonnais et Strasbourg, l'OL a confirmé l'absence pour plusieurs mois de l'ailier international belge.
Victime d'un tacle d'Ismaël Doukouré, en seconde période du match OL-RCSA, Malick Fofana avait quitté ses coéquipiers pour prendre directement le chemin de l'hôpital. Même si l'attaquant lyonnais ne souffre pas d'une fracture, sa blessure est très grave, et l'idée d'une opération n'est pas repoussée confirme le club rhodanien dans un communiqué médical. « Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd'hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible », indique l'Olympique Lyonnais.
57
Articles Recommandés
ICONSPORT_275095_0135
OL

« Merci Deschamps pour Tolisso » : Riolo heureux pour l'OL

ICONSPORT_274587_0014
OM

OM : Ce joueur « un peu fou » fait trembler Marseille

Pierre-Antoine Diatta
OL

L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Une pépite de Ligue 1 risque d’échapper au PSG

Fil Info

19:00
« Merci Deschamps pour Tolisso » : Riolo heureux pour l'OL
18:30
OM : Ce joueur « un peu fou » fait trembler Marseille
18:03
L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise
18:00
Une pépite de Ligue 1 risque d’échapper au PSG
17:40
L'Equipe dément le limogeage d'Habib Beye
17:20
Un joueur de Nantes percuté par un chauffeur ivre
17:00
Gros clash à Rennes, Seko Fofana est convoqué
15:30
Rennes : Samba dément avoir lâché Habib Beye

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris

pas cher du tout pour le meilleur lateral gauche du monde,esperons lui une carriere a la marcelo

OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage

Tu sais quoi Flaque d'eau? Gode blesse you, you et les deux tanches Kvara et Dija.... un gros gode... Plein le dos de ce site ou les trolls s'en donnent à cœur joie sans risque de sanction...

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Comme Anthony Lopes durant des années, et pour lui vous trouviez toujours des excuses

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Comment tu veux protéger un joueur ? A moins de leur coller des protections spéciales ou d'inclure une règle qui interdirait de les toucher il y aura toujours un risque sur un appui loupé pu un tacle maitrisé ou non

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Si l'arbitre siffle et que l'attaquant marque, le but n'est pas validé. Mais quand il y a une grosse faute qui mérite une sanction, elle est sanctionnée même si l'arbitre a déjà sifflé. Apprend le foot et les règles avant de venir commenter et écrire n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading