OL : Lyon va s'écrouler sans Malick Fofana

L'OL a repris des couleurs en Ligue 1 en battant le RC Strasbourg dimanche soir au Groupama Stadium. Mais certains observateurs restent dubitatifs quant aux capacités rhodaniennes à finir dans le top 4 en fin de saison.

Les fans et observateurs de l' OL ont des raisons d'être fiers de leur équipe en ce début de saison. Malgré des moyens limités, les Rhodaniens arrivent à figurer dans le wagon de tête. Contre Strasbourg dimanche soir, les hommes de Paulo Fonseca ont montré du caractère pour faire tomber de surprenants alsaciens. Il faudra néanmoins gérer pas mal de facteurs pour rêver à une place en Ligue des champions à l'issue de cet exercice en cours. Ce n'est pas Olivier Bossard qui dira le contraire, lui qui est plus inquiet qu'autre chose pour l'OL après la blessure longue durée de Malick Fofana.

L'OL trop juste pour rêver en grand ?

Lors d'une apparition sur La Chaine L'Equipe, le consultant n'a en effet pas été plus tendre que cela avec les Gones, qu'il voit trop justes pour se qualifier en C1 : « Top 4 pour Lyon, ça veut dire être devant Lille, Lens, Strasbourg, l'OM et le PSG... Fofana fait partie du truc et l'OL n'a pas de profondeur de banc. Fonseca a du mal à faire tourner cette équipe. Il y a la coupe d'Europe à jouer. Tolisso est excellent mais jusqu'à quand ? Il faut éviter d'autres blessures. On aurait pu croire que le mercato aurait pu les sauver mais l'OL n'a pas les moyens de recruter. Je ne les vois pas continuer comme ça ».

Ce mercredi, l'OL aura en tout cas une belle opportunité d'enchainer en Ligue 1. Les Gones seront en déplacement dans la capitale sur la pelouse du Paris FC. Attention au piège tout de même face à un promu ambitieux et capable du meilleur comme du pire en ce début de saison.