OL : Openda cache la misère selon ce consultant de RMC

Après avoir écrasé le Sparta Prague au Groupama Stadium ce mardi (3-0), l'OL a rejoint Fenerbahçe pour un dernier barrage avant la qualification pour la Ligue des champions. Une situation qui inquiète malgré tout l'After Foot, alors que les consultants pensent que Loïs Openda seul ne suffira pas.

Défait à l'aller sur la pelouse du Sparta Prague (2-1), l' Olympique Lyonnais avait encore son destin entre ses mains à l'aube du match retour. Finalement, les hommes de Paulo Fonseca ont écrasé leur vis-à-vis (3-0) grâce à des réalisations de Nuamah, Maitland-Niles et Morton, et ont obtenu leur qualification pour le barrage d'accession à la Ligue des champions face à Fenerbahçe.

Un résultat probant, marqué notamment par le match intéressant de Loïs Openda. S'il n'a pas marqué, l'attaquant prêté par la Juventus s'est largement intégré au système de son entraîneur et laisse de gros espoirs pour la suite. Son cas crée toutefois un gros débat au sein de l'After Foot sur RMC, entre Maxime Chanot et Daniel Riolo, lesquels craignent que le Belge seul ne suffise pas.

L'OL et Openda, il faudra plus

« Le montage fait qu'aujourd'hui, un joueur comme Openda peut être recruté. Il faut mettre en avant la cellule de recrutement de Lyon qui a fait le choix de rapatrier Openda. Il est très compatible dans la façon de jouer de Fonseca, sa manière de garder le ballon, ses courses vers l'avant. Et il le montre ! Je veux pas être pessimiste, mais derrière, qui il y a ? Tu as quelles possibilités si demain Openda est un peu moins bien ? Il va forcément avoir un coup de moins bien dans la saison. Si qualification il y avait pour la Ligue des champions, tu (Daniel Riolo, ndlr) ne penses pas que Lyon se positionnerait sur un autre attaquant ? », a d'abord lancé Maxime Chanot, avant que Riolo n'accentue le pessimisme.

« Vu l'état des finances, j'en suis pas sûr, en tout cas pas une vedette. Le trou est tellement gros qu'il va falloir le boucher en priorité. Il faut arrêter de croire que les clubs peuvent avoir de l'ambition. Si par bonheur, tu ne touches pas trop à cette équipe, que je trouve assez séduisante, si t'as pas les blessés,... Bref, si tu gardes cette configuration d'équipe-là, tu viseras le top 5, au mieux le podium de la Ligue 1. C'est ça la priorité, faut pas rêver que Lyon soit un acteur de la Ligue des champions », a conclu l'éditorialiste. A voir désormais ce que fera l'OL d'une qualification en C1…