Belgique : Courtois sort en larmes sur blessure

Mauvaise nouvelle pour la Belgique. Alors que les Diables Rouges tiennent tête à l'Espagne après 70 minutes de jeu (1-1), l'équipe de Rudi Garcia vient de perdre Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid est touché musculairement à une cuisse et a dû sortir. Preuve de la gravité probable de sa blessure, l'ancien gardien de Chelsea est sorti en larmes. Une très mauvaise nouvelle pour la Belgique dans l'optique d'une possible demi-finale contre... la France.