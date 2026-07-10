L'OL va riposter pour s'offrir ce buteur à 11 ME

A la recherche d’un buteur pour compenser le départ d’Endrick, l’Olympique Lyonnais cible Claudio Braga. L’attaquant portugais est dans le viseur d’Ipswich mais le club rhodanien n’a pas encore dit son dernier mot.

Auteur de 17 buts sous les couleurs de Heart of Midlothian en Ecosse cette saison, Claudio Braga est ciblé par l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien cherche au moins un avant-centre pour compenser les départs de Roman Yaremchuk et d’Endrick, de retour dans leur club respectif à l’Olympiakos et au Real Madrid. Le dossier s’est toutefois compliqué au cours des dernières heures.

En effet, la Premier League est également aux trousses de Claudio Braga. Ipswich a par exemple proposé 11 millions d’euros pour boucler la venue de l’attaquant portugais. Une offre susceptible de faire mouche pour les dirigeants écossais, mais l’Olympique Lyonnais n’a pas totalement abandonné l’idée de recruter Claudio Braga selon O Jogo. Le média brésilien affirme que l’OL est toujours intéressé par le profil de l’avant-centre de 26 ans. Son profil est très apprécié par Paulo Fonseca, qui le « suit depuis plusieurs semaines », rapporte le média spécialisé brésilien.

L'OL n'a pas abandonné la piste Claudio Braga

Nos confrères indiquent néanmoins que pour l’heure, la direction lyonnaise n’a pas soumis la moindre proposition au club écossais de Heart of Midlothian. Les Gones vont par conséquent devoir s’activer dans les heures à venir s’ils ne veulent pas perdre la bataille au profit d’Ipswich. Surtout que la concurrence ne s’arrête pas uniquement au club de Premier League puisque Trabzonspor en Turquie et les Glasgow Rangers en Ecosse sont également sur les rangs pour accueillir Claudio Braga. Pour rappel, l’OL aimerait boucler la venue de son futur attaquant avant le 4 août pour bénéficier de sa future recrue pour le troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions. Un dossier brûlant qui occupe Matthieu Louis-Jean ces derniers jours.