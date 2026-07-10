L'OL va riposter pour s'offrir ce buteur à 11 ME

Ben si, il refait l histoire, il oublie les déclarations de RDZ, celle de Benatia qui dit que soit disant les joueurs étaient choqués etc...
Pour quelle raison « pouf de service » ?
Retourne le téléphone quand t’écris.
Ont à rabiot 👊⚽ Ce joueur c'est fait connaître face au Brésil, Lille peut dire merci aux médias
Mallette cachée comme tapie
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L'OL serait bien intéressé par Cláudio Braga ! 👀 Paulo Fonseca suit l'attaquant des Hearts depuis plusieurs semaines. Ipswich Town préparerait une offre de 11 M€, tandis que de Trabzonspor et les Rangers sont sur le dossier. L'OL n'a encore fait aucune offre. ❌ ℹ️ @ojogo
🚨 Selon la presse locale, Heart of Midlothian réclamerait 8 à 10 M£ pour laisser partir Claudio Braga ! 💰 L’OL aurait fait de l'attaquant portugais de 26 ans sa cible prioritaire pour son attaque. Lyon semblerait en pole position sur le dossier. ℹ️ @sked21 @HeartsStandard_