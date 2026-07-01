OL : Lyon et Tolisso trouvent un accord étonnant

OL : Lyon et Tolisso trouvent un accord étonnant

OL01 juil. , 15:40
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec l’OL en juin 2027, Corentin Tolisso va prolonger à la surprise générale en faveur de son club formateur. A 31 ans, le capitaine lyonnais va signer un nouveau bail le liant à Lyon jusqu’en 2029.
L’Olympique Lyonnais confirme une fois de plus que cela travaille très bien et dans la plus grande discrétion du côté de Matthieu Louis-Jean, de Michael Gerlinger et de Michele Kang. Alors que le club rhodanien a déjà lancé son mercato au contraire de nombreuses écuries de Ligue 1, Foot Mercato dévoile une information que personne n’avait vu venir. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027 soit dans tout juste un an, Corentin Tolisso va signer un nouveau bail avec son club formateur.
Selon les informations du média, un accord total et plutôt inattendu a été trouvé entre l’ancien joueur du Bayern Munich et la direction lyonnaise pour une prolongation de deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2029. Une excellente nouvelle pour les supporters de l’OL, qui ne s’attendaient sans doute pas à une telle annonce alors que les finances lyonnaises sont encore très fragiles et que le champion du monde 2018 a l’un des plus gros salaires de l’effectif. Les détails de cet accord entre Lyon et Corentin Tolisso n’ont pas encore filtré mais quoi qu’il en soit, l’opération est excellente sur le plan sportif.

Tolisso va prolonger jusqu'en 2029

Malgré ses 31 ans, le capitaine de l’OL a prouvé la saison dernière qu’il était loin d’être cramé bien au contraire. Avec 15 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international tricolore (28 sélections) a été l’un des grands artisans de la belle saison de l’Olympique Lyonnais avec une quatrième place décrochée en Ligue 1 devant des clubs comme Marseille, Rennes ou encore Monaco. Le voir prolonger à Lyon est donc autant une surprise qu’une excellente nouvelle pour le peuple rhodanien, qui se réjouira de pouvoir compter sur Corentin Tolisso encore trois années.

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Derniers commentaires

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Tant mieux ! On a enfin un capitaine qui est un de nos meilleurs joueurs, tout en étant un excellent meneur d'hommes. Il est pour beaucoup dans la bonne humeur et l'intensité du travail de toute l'équipe. Qu'on le garde aussi longtemps que possible !

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Et elle peut encore être meilleure cette équipe, si Zaire emery remplacait Kounde

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C'est pas à moi qu'il faut poser la question mais aux rageux qui ont posté ici. Et je ne parle que des rageux lyonnais, pas des lyonnais en général hein...

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Accord trouvé avec Tolisso c'est bien pour l'OL mais pour la DNCG avec un salaire de 500 KF mensuel???

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Le seum de quoi? Ils vous a déjà fait gagner quelques choses ?

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