L1 : Un solide défenseur tunisien entre l’OL et Lille
Paulo Fonseca

L1 : Un solide défenseur tunisien entre l’OL et Lille

OL10 juil. , 18:40
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
A la recherche d'un nouveau défenseur central, l'Olympique Lyonnais et le LOSC sont à la lutte pour recruter la pépite tunisienne Wissem Chaouali. Le joueur né en 2006 fait l'objet de discussions intenses entre son club et les deux formations de Ligue 1.
Que deux clubs du même championnat, plutôt rivaux sur un plan sportif, se retrouvent à se disputer le même dossier, ce n'est pas rare et c'est le jeu du mercato. Le LOSC et l'Olympique Lyonnais ne font clairement pas exception. A l'heure où les deux formations françaises disputeront la Ligue des champions la saison prochaine (si les Gones passent les tours préliminaires), elles se retrouvent face à un autre objectif commun : la recherche d'un nouveau défenseur central. Et selon les informations d'Africafoot, il se trouve que cellules de recrutement lyonnaise et lilloise ont les mêmes goûts.

L'OL et le LOSC se disputent Wissem Chaouali

En effet, le média spécialisé indique que l'OL et le LOSC se disputent la signature de la jeune pépite tunisienne Wissem Chaouali. Âgé de seulement 19 ans (2006), ce défenseur central gaucher dispose de nombreuses qualités. Très à l'aise balle au pied, il a aussi des qualités de relance et une grande maturité reconnues dans le milieu. Déjà international chez les jeunes de la Tunisie, Chaouali évolue depuis le mois de juillet 2025 à Al-Ettifaq. Concernant les deux écuries de Ligue 1, on a même déjà dépassé le stade de la simple observation.
Africafoot affirme que les discussions entre toutes les parties sont déjà très avancées, alors que le dossier pourrait être bouclé dans les prochains jours le temps de finaliser les détails. Reste donc à savoir qui de l'OL ou du LOSC mettra la main sur Wissem Chaouali. Quant aux détails du prix, il est difficile d'en savoir plus mais Transfermarkt ne l'évalue qu'à 25.000 euros. L'investissement ne devrait donc pas être trop onéreux.

Lire aussi

Deux clubs anglais bataillent, l’OL adore çaDeux clubs anglais bataillent, l’OL adore ça
L’OL l’a bien aidé, il va prolongerL’OL l’a bien aidé, il va prolonger
Articles Recommandés
Terrier A Lom La Ligue 1 Nest Pas Prete
OM

Terrier à l'OM, la Ligue 1 n'est pas prête

Tv Espagne Belgique A Quelle Heure Et Sur Quelles Chaines
Mondial 2026

TV : Espagne - Belgique, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Espagne Belgique Les Compos 21h Sur M6 Et Beinsports1
Mondial 2026

Espagne-Belgique : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

Edf Manu Kone Tonitruant Deschamps Lenvoie Sur Le Banc
Equipe de France

EdF : Manu Koné tonitruant, Deschamps l'envoie sur le banc

Fil Info

10 juil. , 20:00
Terrier à l'OM, la Ligue 1 n'est pas prête
10 juil. , 19:37
TV : Espagne - Belgique, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
10 juil. , 19:32
Espagne-Belgique : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)
10 juil. , 19:30
EdF : Manu Koné tonitruant, Deschamps l'envoie sur le banc
10 juil. , 19:00
OM : Aubameyang en Turquie, l'entraineur de Corum confirme
10 juil. , 18:20
Karim Adeyemi arrive à Barcelone pour 29 ME
10 juil. , 18:00
Nantes refuse 23 ME pour Abline et accueille Corredor
10 juil. , 17:44
Le gardien Mamour Ndiaye signe à l'ASSE (officiel)
10 juil. , 17:30
L'OL va riposter pour s'offrir ce buteur à 11 ME

Derniers commentaires

L'OL va riposter pour s'offrir ce buteur à 11 ME

il faudrait avoir ce 9 ou un autre rapidement .

Rabiot viré de l'OM, sa mère désignée coupable

Le joueur de l'équipe de France c'est battu contre Adrien Rabiot ? Lol , ils l'ont virés car il est schyzo en fait ? Il se tape tout seul ? Ah moins qu'une fois de plus vous vous êtes plantez, je pense que c'est ça.

France-Maroc, Paris craint de gros incidents

Je n'ai pas vu du tout du "bordel" bien au contraire, de la bonne ambiance entre Français et Marocains👍

Rabiot viré de l'OM, sa mère désignée coupable

Ah mon Stig tu avais raison depuis le debut sur Longoria, vous auriez du le virer en 2023 quand il a fait tout son cirque en debut de saison utilisant Marcelino comme fusible...

Rabiot viré de l'OM, sa mère désignée coupable

Et l’autre merde de Longoria qui vient t’expliquer qu il a jamais vu de toute sa vie une altercation aussi violente et sanglante…quel club de pitres

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading