L1 : Un solide défenseur tunisien entre l’OL et Lille

il faudrait avoir ce 9 ou un autre rapidement .
Le joueur de l'équipe de France c'est battu contre Adrien Rabiot ? Lol , ils l'ont virés car il est schyzo en fait ? Il se tape tout seul ? Ah moins qu'une fois de plus vous vous êtes plantez, je pense que c'est ça.
Je n'ai pas vu du tout du "bordel" bien au contraire, de la bonne ambiance entre Français et Marocains👍
Ah mon Stig tu avais raison depuis le debut sur Longoria, vous auriez du le virer en 2023 quand il a fait tout son cirque en debut de saison utilisant Marcelino comme fusible...
Et l’autre merde de Longoria qui vient t’expliquer qu il a jamais vu de toute sa vie une altercation aussi violente et sanglante…quel club de pitres
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