L1 : Un solide défenseur tunisien entre l’OL et Lille

A la recherche d'un nouveau défenseur central, l'Olympique Lyonnais et le LOSC sont à la lutte pour recruter la pépite tunisienne Wissem Chaouali. Le joueur né en 2006 fait l'objet de discussions intenses entre son club et les deux formations de Ligue 1.

Que deux clubs du même championnat, plutôt rivaux sur un plan sportif, se retrouvent à se disputer le même dossier, ce n'est pas rare et c'est le jeu du mercato . Le LOSC et l' Olympique Lyonnais ne font clairement pas exception. A l'heure où les deux formations françaises disputeront la Ligue des champions la saison prochaine (si les Gones passent les tours préliminaires), elles se retrouvent face à un autre objectif commun : la recherche d'un nouveau défenseur central. Et selon les informations d'Africafoot, il se trouve que cellules de recrutement lyonnaise et lilloise ont les mêmes goûts.

L'OL et le LOSC se disputent Wissem Chaouali

En effet, le média spécialisé indique que l'OL et le LOSC se disputent la signature de la jeune pépite tunisienne Wissem Chaouali. Âgé de seulement 19 ans (2006), ce défenseur central gaucher dispose de nombreuses qualités. Très à l'aise balle au pied, il a aussi des qualités de relance et une grande maturité reconnues dans le milieu. Déjà international chez les jeunes de la Tunisie, Chaouali évolue depuis le mois de juillet 2025 à Al-Ettifaq. Concernant les deux écuries de Ligue 1, on a même déjà dépassé le stade de la simple observation.

Africafoot affirme que les discussions entre toutes les parties sont déjà très avancées, alors que le dossier pourrait être bouclé dans les prochains jours le temps de finaliser les détails. Reste donc à savoir qui de l'OL ou du LOSC mettra la main sur Wissem Chaouali. Quant aux détails du prix, il est difficile d'en savoir plus mais Transfermarkt ne l'évalue qu'à 25.000 euros. L'investissement ne devrait donc pas être trop onéreux.