L'OL défie un monstre pour ce bon plan de Ligue 1

Avec ses dribbles chaloupés et sa capacité à mettre le feu, Giorgi Tsitaishvili fait rêver l'OL. Mais le club lyonnais est très loin d'être le seul à cibler l'ailier géorgien, désiré par Naples, l'ancien club de Kvaratskhelia.

Un joueur international, en grande forme actuellement, libre en juin et qui connait déjà la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne pouvait pas laisser passer cette aubaine. Giorgi Tsitaishvili a beaucoup fait parler de lui récemment, notamment par son match solide face au PSG, ponctué d’un but. Mais l’ailier du FC Metz est en jambes depuis le début de la saison, et reste un atout du club grenat malgré ses difficultés au classement.

Naples drague cette cible de l'OL

Prêté par le Dynamo Kiev, il ne reviendra pas en Ukraine. Il sera en fin de contrat au mois de juin et ne prolongera pas avec le club de la capitale ukrainienne. S'il confirme sur sa lancée, le compatriote de Khvicha Kvaratskhelia ne manquera pas d'intérêt cet été. L'OL s'est positionné, tout comme le LOSC en France. Mais en Italie, c'est l'ancien club de « Kvara » qui flaire le bon coup. Selon Area Napoli, Naples a décidé de draguer Tsitaishvili et la formation de Campanie connait le chemin le plus court pour cela.

Les deux joueurs géorgiens partagent le même agent, et le contact a donc été très facile à trouver pour le président Aurelio De Laurentiis. Ce dernier veut rappeler à sa cible que Naples est une très bonne occasion de franchir un palier et de rejoindre le plus haut niveau européen. Si l’offre financière va avec, il sera alors très difficile pour l’OL et le LOSC d’avoir le dernier mot. A moins que la place qui sera faite à Lyon après cet été, avec des départs majeurs en attaque certainement, ne séduise Tsitaishvili sur sa possibilité d’avoir du temps de jeu chez une équipe du haut de tableau de Ligue 1.

La tâche restera compliquée pour l’OL, surtout que des clubs allemands sont également venus observer le Géorgien sur les derniers matchs, et que Hoffenheim souhaite le faire venir avec une très belle offre. Un bel embouteillage pour un joueur à zéro euro.