Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Depuis des années, les rumeurs d'une vente de l'OM par Franck McCourt circulent sans que aucun fondement sérieux. Mais, au moment où le club phocéen est en pleine tempête, Christian Ollivier lâche une petite bombe.
Cette fois on ne parle pas d'un insider ou d'un influenceur, mais d'un journaliste qui a longtemps dirigé le service des sports de RTL. Tandis que Frank McCourt a été la cible de virulentes critiques, samedi au Vélodrome, et qu'il a fallu l'intervention des CRS pour éviter que des supporters en furie envahissent la tribune présidentiell
e, le sujet de la vente de l'Olympique de Marseille revient à la Une. En effet, sur les réseaux sociaux, Christian Ollivier, très grande voix du journalisme sportif et patron du service des sports de RTL pendant 26 ans, avoue que s'il n'a aucune information exclusive sur la mise en vente du club phocéen par Frank McCourt, il y a tout de même une petite musique qui revient à ses oreilles.
McCourt prêt à vendre l'OM ?
« Il ne m’étonnerait pas que la rumeur, longtemps bidon, d’une vente de l’OM refasse surface mais cette fois-ci avec plus de consistance (...) Des infos vérifiées, non. Aucune. Des tendances sourcées, oui . D’où le conditionnel
», explique Christian Ollivier, qui ne rejette pas totalement la possibilité que Frank McCourt vende son club. Il est vrai que l'homme d'affaires américain a probablement très mal vécu les insultes dont il a été l'objet de la part d'une petite frange de supporters marseillais. Après avoir dépensé plus de 650 millions d'euros, mais sans aucun trophée gagné à ce jour, le Bostonien comptait sur le trio Longoria-Benatia-De Zerbi pour corriger le tir. Mais l'explosion du trio en une semaine fait peut-être réfléchir celui qui a racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus
il y a bientôt 10 ans.
Du côté de L'Equipe
, on est persuadé que Frank McCourt restera aux commandes de l'Olympique de Marseille et que malgré les événements actuels, l'Américain ne vendra pas son club. Mais au rythme où l'actualité de l'OM s'accélère depuis une semaine, personne ne peut jurer de rien à ce stade de la saison. Y compris que cette fois, McCourt jette réellement l'éponge.