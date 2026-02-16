mccourt om depite pour l ol iconsport 260406 0226 394944
Frank McCourt

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

OM16 févr. , 19:00
parClaude Dautel
10
Depuis des années, les rumeurs d'une vente de l'OM par Franck McCourt circulent sans que aucun fondement sérieux. Mais, au moment où le club phocéen est en pleine tempête, Christian Ollivier lâche une petite bombe.
Cette fois on ne parle pas d'un insider ou d'un influenceur, mais d'un journaliste qui a longtemps dirigé le service des sports de RTL. Tandis que Frank McCourt a été la cible de virulentes critiques, samedi au Vélodrome, et qu'il a fallu l'intervention des CRS pour éviter que des supporters en furie envahissent la tribune présidentielle, le sujet de la vente de l'Olympique de Marseille revient à la Une. En effet, sur les réseaux sociaux, Christian Ollivier, très grande voix du journalisme sportif et patron du service des sports de RTL pendant 26 ans, avoue que s'il n'a aucune information exclusive sur la mise en vente du club phocéen par Frank McCourt, il y a tout de même une petite musique qui revient à ses oreilles.

McCourt prêt à vendre l'OM ?

« Il ne m’étonnerait pas que la rumeur, longtemps bidon, d’une vente de l’OM refasse surface mais cette fois-ci avec plus de consistance (...) Des infos vérifiées, non. Aucune. Des tendances sourcées, oui . D’où le conditionnel », explique Christian Ollivier, qui ne rejette pas totalement la possibilité que Frank McCourt vende son club. Il est vrai que l'homme d'affaires américain a probablement très mal vécu les insultes dont il a été l'objet de la part d'une petite frange de supporters marseillais. Après avoir dépensé plus de 650 millions d'euros, mais sans aucun trophée gagné à ce jour, le Bostonien comptait sur le trio Longoria-Benatia-De Zerbi pour corriger le tir. Mais l'explosion du trio en une semaine fait peut-être réfléchir celui qui a racheté l'OM à Margarita Louis-Dreyfus il y a bientôt 10 ans.
Du côté de L'Equipe, on est persuadé que Frank McCourt restera aux commandes de l'Olympique de Marseille et que malgré les événements actuels, l'Américain ne vendra pas son club. Mais au rythme où l'actualité de l'OM s'accélère depuis une semaine, personne ne peut jurer de rien à ce stade de la saison. Y compris que cette fois, McCourt jette réellement l'éponge.
10
Articles Recommandés
ICONSPORT_342826_0280
OL

OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1

ICONSPORT_334429_0090
PSG

PSG : Un pépin pour Dembélé à 24h du choc contre Monaco

ICONSPORT_279506_0216
Monaco

Trop payé, Paul Pogba va quitter Monaco

Fil Info

16 févr. , 20:15
OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1
16 févr. , 19:55
PSG : Un pépin pour Dembélé à 24h du choc contre Monaco
16 févr. , 19:30
Trop payé, Paul Pogba va quitter Monaco
16 févr. , 18:30
La stat folle, le Real Madrid est plus fort sans Mbappé
16 févr. , 18:00
L’OL refuse de parler du podium
16 févr. , 17:30
Monaco a appris de la remontada infligée au PSG
16 févr. , 17:00
OM : Longoria convoqué pour s'expliquer
16 févr. , 16:30
PSG : Dembélé sent venir un fiasco contre Monaco

Derniers commentaires

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

Tiens la pauvre merde qui commente🤣 tu t’en remets toujours pas de la manita et de la sodomie de dernière seconde des Strasbourgeois 🤣🤣🤣

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Et toi tu te souviens des saisons où tu y étais en ligue 2? Et tu veux qu’on te rappelle pour quelles raisons?? Coruptchione

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Mais arrête un peut ! Tous les supporters de tous clubs font pareil fait pas ta pucelle serieux

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

heureusement que vous etes la les marseillais pour faire rire la planete Foot

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Je verrais bien bécots au manette🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading