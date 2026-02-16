PSG : Un pépin pour Dembélé à 24h du choc contre Monaco

Sorti vendredi par précaution lors du match contre Rennes, Ousmane Dembélé devait se tester ce lundi soir sur la pelouse du Stade Louis II. A priori, les sensations ne sont pas bonnes pour le Ballon d'Or 2025.

Dembélé très incertain pour débuter contre Monaco

Si l'absence de ce dernier se confirmait, ce serait forcément un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain dont le souci majeur actuellement est son manque d'efficacité. Et le PSG avec Ousmane Dembélé est clairement plus décisif que sans le Ballon d'Or 2025. Pointés du doigt par l'attaquant international tricolore après la défaite à Rennes, le collectif parisien va sérieusement devoir se mettre en ordre de bataille afin que ce barrage ne tourne pas à la catastrophe industrielle pour les champions d'Europe en titre.