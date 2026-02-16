ICONSPORT_334429_0090
Ousmane Dembélé

PSG : Un pépin pour Dembélé à 24h du choc contre Monaco

PSG16 févr. , 19:55
parClaude Dautel
0
Sorti vendredi par précaution lors du match contre Rennes, Ousmane Dembélé devait se tester ce lundi soir sur la pelouse du Stade Louis II. A priori, les sensations ne sont pas bonnes pour le Ballon d'Or 2025.
Le Paris Saint-Germain organisait un dernier entraînement à 24 heures du barrage aller de Ligue des champions à Monaco. Et selon les journalistes présents sur place, Ousmane Dembélé a ressenti une nouvelle gêne à la jambe, et s'est entretenu avec le staff médical des champions d'Europe en titre. Pour l'instant, l'attaquant du PSG n'est pas forfait, mais il y a des doutes sur sa titularisation dès le coup d'envoi. Le Parisien avait annoncé dès dimanche qu'il y avait une petite inquiétude du côté de Luis Enrique concernant le pépin physique d'Ousmane Dembélé.

Dembélé très incertain pour débuter contre Monaco

Si l'absence de ce dernier se confirmait, ce serait forcément un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain dont le souci majeur actuellement est son manque d'efficacité. Et le PSG avec Ousmane Dembélé est clairement plus décisif que sans le Ballon d'Or 2025. Pointés du doigt par l'attaquant international tricolore après la défaite à Rennes, le collectif parisien va sérieusement devoir se mettre en ordre de bataille afin que ce barrage ne tourne pas à la catastrophe industrielle pour les champions d'Europe en titre.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_342826_0280
OL

OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1

ICONSPORT_279506_0216
Monaco

Trop payé, Paul Pogba va quitter Monaco

mccourt om depite pour l ol iconsport 260406 0226 394944
OM

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Fil Info

16 févr. , 20:15
OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1
16 févr. , 19:30
Trop payé, Paul Pogba va quitter Monaco
16 févr. , 19:00
Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe
16 févr. , 18:30
La stat folle, le Real Madrid est plus fort sans Mbappé
16 févr. , 18:00
L’OL refuse de parler du podium
16 févr. , 17:30
Monaco a appris de la remontada infligée au PSG
16 févr. , 17:00
OM : Longoria convoqué pour s'expliquer
16 févr. , 16:30
PSG : Dembélé sent venir un fiasco contre Monaco

Derniers commentaires

OL : Tolisso et Deschamps, il vide son sac

Tiens la pauvre merde qui commente🤣 tu t’en remets toujours pas de la manita et de la sodomie de dernière seconde des Strasbourgeois 🤣🤣🤣

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Et toi tu te souviens des saisons où tu y étais en ligue 2? Et tu veux qu’on te rappelle pour quelles raisons?? Coruptchione

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Mais arrête un peut ! Tous les supporters de tous clubs font pareil fait pas ta pucelle serieux

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

heureusement que vous etes la les marseillais pour faire rire la planete Foot

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Je verrais bien bécots au manette🤣🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading