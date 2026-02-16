PSG : Un pépin pour Dembélé à 24h du choc contre Monaco

Tiens la pauvre merde qui commente🤣 tu t’en remets toujours pas de la manita et de la sodomie de dernière seconde des Strasbourgeois 🤣🤣🤣
Et toi tu te souviens des saisons où tu y étais en ligue 2? Et tu veux qu’on te rappelle pour quelles raisons?? Coruptchione
Mais arrête un peut ! Tous les supporters de tous clubs font pareil fait pas ta pucelle serieux
heureusement que vous etes la les marseillais pour faire rire la planete Foot
Je verrais bien bécots au manette🤣🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading
🇫🇷 Dembélé, profil unique au monde... et irremplaçable ? A l'heure où le PSG s'interroge sur sa prolongation, le Ballon d'Or est plus que jamais unique en son genre. Même🏴 Kane, connu pour participer au jeu de son équipe, est à des années lumières de Dembouz sur cet aspect