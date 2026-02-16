ICONSPORT_283063_0299
OL

L’OL refuse de parler du podium

OL16 févr. , 18:00
parHadrien Rivayrand
0
L'OL a pris le meilleur sur Nice ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones sont bien installés sur le podium, mais ne veulent pas encore trop s'enflammer.
L'OL est dans une forme olympique depuis le début de l'année 2026 et a poursuivi sa belle série de victoires en Ligue 1 face à Nice ce dimanche soir au Groupama Stadium. Même si tout n’a pas été parfait, le collectif de Paulo Fonseca a su réagir et se montrer efficace pour prendre les trois points. L'OL possède désormais cinq points d'avance sur la quatrième place, occupée par l'OM, et n’a plus que six points de retard sur le PSG, deuxième de Ligue 1.
Si les Gones sont conscients de leur potentiel, ils veulent néanmoins rester concentrés afin de ne pas s’enflammer et tout gâcher.

Tolisso prévient déjà 

Après la victoire face à Nice ce dimanche soir, Corentin Tolisso a notamment prévenu son équipe, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais : « Le podium déjà assuré ? Pas du tout. On avait cinq points de retard sur Lille à la mi-saison, on en a désormais cinq d’avance sur l’OM. Ce que je veux montrer par là, c’est que ça peut aller très vite dans le football. On prend les matchs les uns après les autres, mais on veut continuer cette belle série bien sûr ». Sur sa lancée, le champion du monde 2018 a aussi parlé de la dynamique à l'OM, que l'OL affrontera le 1er mars prochain au Stade Vélodrome :
« Ce n’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais je suis déjà assez focalisé sur notre équipe. J’ai connu des moments difficiles à l’OL et personne ne se souciait de nous. Donc ça ne m’intéresse pas entre guillemets ce qui se passe à Marseille ».

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
Tout afficher
Avant de jouer face à l'OM, les Gones seront à Strasbourg la semaine prochaine. Deux adversaires qui ont des ambitions. On en saura plus sur les réelles possibilités des Gones à l’issue de ce mois de février, même si les motifs d’espoir sont déjà très nombreux.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272518_0034
Monaco

Monaco a appris de la remontada infligée au PSG

ICONSPORT_276253_0011
OM

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

ICONSPORT_286628_0063
PSG

PSG : Dembélé sent venir un fiasco contre Monaco

Fil Info

16 févr. , 17:30
Monaco a appris de la remontada infligée au PSG
16 févr. , 17:00
OM : Longoria convoqué pour s'expliquer
16 févr. , 16:30
PSG : Dembélé sent venir un fiasco contre Monaco
16 févr. , 16:00
Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne
16 févr. , 15:30
OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria
16 févr. , 15:00
5 mois sans but, Stassin devient le chouchou de l’ASSE
16 févr. , 14:40
L'OM fonce en Angleterre pour bétonner sa défense
16 févr. , 14:20
Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité

Derniers commentaires

OM : La Provence détruit Frank McCourt

Laissons les s'auto-détruire entre eux....ça en fera toujours en moins à la fin 😂😂🐐🐐

Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne

Qu'est-ce qu'elle est attachante cette équipe. J'irai même jusqu'à dire qu'elle est bien plus attachante que celle(s) de la grande épopée des 7 titres. A l'époque on défonçait tout, mais on y était habitué, et on avait toujours 2-3 joueurs qui ne faisaient pas l'unanimité. Là tout le monde fait le boulot et se donne à 200%, avec des qualités humaines indéniable. Personne ne s'y attendait à ce parcours en début de saison, et c'est aussi ça qui fait que cette saison est magique. Bravo à Fonseca pour avoir façonné tout ça.

OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

c la faute de la jupe !! lol des 2 cotés il font ca dc ca change rien au probleme

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

Beaucoup trop de pouvoir aux supporters dans ce club. Quand tu les écoute il n'y a que eux qui font des concessions, qui y consacre leur vie, etc..... Ca se regarde un peu trop le nombril à Marseille, ils n'y a pas que eux de passionné.

OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

Euh jusqu'à preuve du contraire le collectif de raciste nemesis était la pour foutre la merde lors du meeting de Rima... fallait rester tranquille au local et pas venir foutre la merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading