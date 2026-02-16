L’OL refuse de parler du podium

L'OL a pris le meilleur sur Nice ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones sont bien installés sur le podium, mais ne veulent pas encore trop s'enflammer.

L' OL est dans une forme olympique depuis le début de l'année 2026 et a poursuivi sa belle série de victoires en Ligue 1 face à Nice ce dimanche soir au Groupama Stadium. Même si tout n’a pas été parfait, le collectif de Paulo Fonseca a su réagir et se montrer efficace pour prendre les trois points. L'OL possède désormais cinq points d'avance sur la quatrième place, occupée par l'OM, et n’a plus que six points de retard sur le PSG, deuxième de Ligue 1.

Si les Gones sont conscients de leur potentiel, ils veulent néanmoins rester concentrés afin de ne pas s’enflammer et tout gâcher.

Tolisso prévient déjà

Après la victoire face à Nice ce dimanche soir, Corentin Tolisso a notamment prévenu son équipe, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais : « Le podium déjà assuré ? Pas du tout. On avait cinq points de retard sur Lille à la mi-saison, on en a désormais cinq d’avance sur l’OM. Ce que je veux montrer par là, c’est que ça peut aller très vite dans le football. On prend les matchs les uns après les autres, mais on veut continuer cette belle série bien sûr ». Sur sa lancée, le champion du monde 2018 a aussi parlé de la dynamique à l'OM, que l'OL affrontera le 1er mars prochain au Stade Vélodrome :

« Ce n’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais je suis déjà assez focalisé sur notre équipe. J’ai connu des moments difficiles à l’OL et personne ne se souciait de nous. Donc ça ne m’intéresse pas entre guillemets ce qui se passe à Marseille ».

Avant de jouer face à l'OM, les Gones seront à Strasbourg la semaine prochaine. Deux adversaires qui ont des ambitions. On en saura plus sur les réelles possibilités des Gones à l’issue de ce mois de février, même si les motifs d’espoir sont déjà très nombreux.