PSG : Dembélé sent venir un fiasco contre Monaco

Après la défaite à Rennes (3-1) vendredi en Ligue 1, les cadres du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé et Vitinha ont secoué le groupe. Les deux Parisiens ont senti la nécessité de remobiliser tout le monde avant la double confrontation européenne contre l’AS Monaco.

C’est tendu au Paris Saint-Germain . Agacé par la défaite à Rennes samedi, Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule destiné à ses coéquipiers. L’attaquant parisien a dénoncé de l’égoïsme dans certains comportements sur le terrain. Une opinion partagée par Vitinha même si le Portugais a adopté un discours plus mesuré. Quoi qu’il en soit, ça ne respire pas la sérénité, constate le journaliste Romain Beddouk, pas surpris par la réaction des deux cadres.

« Si cette défaite passe mal et que les joueurs, voire Luis Enrique, sont plus tendus, ça s'explique de deux manières. La première, c'est simple, c'est sportif, a analysé le chroniqueur d’Ici Paris Île-de-France. Cette saison, il y a un véritable adversaire en Ligue 1 qui ne laisse pas passer ses occasions d'embêter ce PSG. Si Paris fait une contre-performance, comme face à Rennes, Lens sait en profiter. (…) Cette pression-là, semaine après semaine, elle peut engendrer de la frustration. »

« Et puis la deuxième raison pour moi, c'est que les joueurs se rendent compte que cette année, pour toutes les raisons expliquées depuis le début de la saison (le physique, les blessés…), la marge sur les adversaires en Ligue 1 est beaucoup moins grande, a ajouté l’observateur parisien. Du coup, ils ne peuvent plus se permettre le moindre relâchement pendant les rencontres, et encore moins quand le résultat n'est pas acquis. Les actions manquées à 0-0 sont punies dans le résultat. Et quand on sait que ce manque de réalisme est souvent le dénominateur commun à toutes les contre-performances, et qu'en plus ce manque de réalisme est parfois dû à un relâchement ou de la suffisance, forcément ça énerve encore plus. »

Le timing n'est pas anodin