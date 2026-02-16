Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne

Laissons les s'auto-détruire entre eux....ça en fera toujours en moins à la fin 😂😂🐐🐐
Qu'est-ce qu'elle est attachante cette équipe. J'irai même jusqu'à dire qu'elle est bien plus attachante que celle(s) de la grande épopée des 7 titres. A l'époque on défonçait tout, mais on y était habitué, et on avait toujours 2-3 joueurs qui ne faisaient pas l'unanimité. Là tout le monde fait le boulot et se donne à 200%, avec des qualités humaines indéniable. Personne ne s'y attendait à ce parcours en début de saison, et c'est aussi ça qui fait que cette saison est magique. Bravo à Fonseca pour avoir façonné tout ça.
c la faute de la jupe !! lol des 2 cotés il font ca dc ca change rien au probleme
Beaucoup trop de pouvoir aux supporters dans ce club. Quand tu les écoute il n'y a que eux qui font des concessions, qui y consacre leur vie, etc..... Ca se regarde un peu trop le nombril à Marseille, ils n'y a pas que eux de passionné.
Euh jusqu'à preuve du contraire le collectif de raciste nemesis était la pour foutre la merde lors du meeting de Rima... fallait rester tranquille au local et pas venir foutre la merde
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading
Tolisso's 50th career goal with Lyon 🦁©️