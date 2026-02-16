Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne

Vainqueur face à l’OGC Nice (2-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais a pu s’appuyer sur l’efficacité de Pavel Sulc. L’attaquant tchèque a contribué aux deux buts inscrits et confirme la pertinence du recrutement rhodanien. Un joli coup souligné par la presse espagnole.

Rien n’arrête l’Olympique Lyonnais . Opposés à l’OGC Nice dimanche, les Gones ont enregistré une treizième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Et ce malgré quelques absences majeures comme celles du latéral gauche Nicolas Tagliafico et de l’ailier Afonso Moreira. On peut aussi évoquer la suspension d’Endrick qui avait pris une place importante dans l’animation offensive de Paulo Fonseca. On se demandait comment l’attaque rhodanienne se débrouillerait sans le jeune talent prêté par le Real Madrid.

Résultat, l’Olympique Lyonnais a répondu présent dans le camp niçois, notamment grâce à un excellent Pavel Sulc. En déviant de la tête un centre d’Abner Vinicius, l’attaquant tchèque est devenu passeur décisif pour la reprise de Corentin Tolisso, avant son rush à l’origine du but de Noah Nartey en deuxième période. Match après match, l’ancien joueur du Viktoria Plzen confirme que la direction ne s’était pas trompée au moment d’investir 7,5 millions d’euros (hors bonus) sur son transfert l’été dernier.

Pavel Sulc, c'est fou

L’Olympique Lyonnais a vraiment réalisé un joli coup, à tel point que le journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos s’est emballé sur le réseau social X. « Pavel Sulc cette saison, c'est complètement fou, a lâché notre confrère du quotidien AS et de la Cadena SER. Il est arrivé en tant que joueur méconnu en provenance du Viktoria Plzen et il est devenu la grande star de l'Olympique Lyonnais. Sa course sur le but de Nartey pour le 2-0 contre Nice est énorme. Ce Tchèque est fou. » En effet, l’international tchèque n’est pas un joueur comme les autres. Une véritable énigme pour les défenses adverses.