Trop payé, Paul Pogba va quitter Monaco

L'AS Monaco avait misé sur Paul Pogba il y a quelques mois. Mais le milieu de terrain français connaît toujours d’importantes difficultés physiques.

Entre Paul Pogba et Monaco, rien ne va plus… Le champion du monde 2018 souhaitait relancer sa carrière en Principauté après de longs mois d'absence au plus haut niveau, marqués notamment par une suspension pour dopage. Revenu progressivement à la compétition, Pogba a finalement rechuté sur le plan physique.

Blessé depuis le mois de décembre dernier, La Pioche n’a toujours pas repris l’entraînement et ne figure même plus sur la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des champions. Il ne pourra donc pas participer à la double confrontation face au PSG lors des barrages. La situation devient de plus en plus tendue entre Pogba et Monaco et une séparation à l’issue de la saison semble désormais envisageable.

Pogba, rien ne va plus ?

Selon les informations du Parisien, personne ne sait actuellement quand le Français pourra de nouveau être disponible. Pogba est encore sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2027, mais si la situation ne change pas, il devrait être poussé vers la sortie l’été prochain.

D’autant que le club de la Principauté, confronté à certaines difficultés financières, verrait d’un bon œil l’économie des 320 000 euros mensuels versés à Pogba. L’ancien joueur de la Juventus et de Manchester United n’a disputé que 30 minutes depuis le début de la saison avec Monaco.

Malgré tout, Pogba conserve l’envie de se battre pour revenir dans les prochaines semaines et rassurer sur son état physique.

Rien n’est gagné pour le moment et l’AS Monaco avance donc sans son champion du monde, qui suivra avec attention la rencontre face au PSG en Ligue des champions ce mardi soir à Louis-II. À 32 ans, celui qui a récemment reçu le trophée du « Come-back de l’année » se retrouve face à un nouveau tournant dans sa riche carrière.