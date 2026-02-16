OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

Depuis les départs de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia, Pablo Longoria est d'un mutisme absolu. Mais le président de l'OM va rapidement devoir sortir du bois pour faire savoir ce qu'il va décider.

L'Equipe, pense que Pablo Longoria va très rapidement devoir répondre aux nombreuses questions qui se posent sur la gestion du club phocéen. Dans un échange avec les lecteurs du quotidien sportif, notre confrère juge que ce silence est insupportable. Depuis plusieurs jours, le patron de l'Olympique de Marseille brille par son absence. S' il était bien samedi au Vélodrome à côté de Frank McCourt , Pablo Longoria ne s'exprime plus dans les médias. Pourtant, tout le monde a des choses à demander au dirigeant espagnol, et pas que les journalistes. En effet, les supporters sont nombreux à vouloir des explications. Et vite. Alors que l'OM n'a qu'un entraîneur intérimaire, Simon Bolle, journaliste et spécialiste de l'Olympique de Marseille pour, pense que Pablo Longoria va très rapidement devoir répondre aux nombreuses questions qui se posent sur la gestion du club phocéen. Dans un échange avec les lecteurs du quotidien sportif, notre confrère juge que ce silence est insupportable.

Longoria est d'une étonnante discrétion

Pour Simon Bolle, ce mutisme présidentiel va rapidement cesser. « Ces derniers jours, et depuis le début de la saison plus largement, le président du club se fait très discret, se cache diront certains. Une simple remise en place de la stature présidentielle, recadre son premier cercle. Des informations contradictoires ont filtré tout au long de la journée de dimanche au sujet de son cas personnel. Une chose est sûre : sa relation avec Medhi Benatia, dont il vantait encore la complémentarité idéale à la mi-décembre, était devenue plus distante ces derniers temps. Le silence de Longoria, visé par les banderoles des supporters samedi au Vélodrome, ne pourra plus durer très longtemps, alors qu'il est au club depuis 2020. Sa garde rapprochée a encore repoussé nos sollicitations pour s'exprimer dimanche, expliquant qu'il était davantage dans l'analyse que dans la réaction et, en substance, qu'à chaque minute suffisait sa peine », a confié le journaliste concernant Pablo Longoria.