Pablo Longoria - Olympique de Marseille

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

OM16 févr. , 17:00
parClaude Dautel
Depuis les départs de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia, Pablo Longoria est d'un mutisme absolu. Mais le président de l'OM va rapidement devoir sortir du bois pour faire savoir ce qu'il va décider.
Depuis plusieurs jours, le patron de l'Olympique de Marseille brille par son absence. S'il était bien samedi au Vélodrome à côté de Frank McCourt, Pablo Longoria ne s'exprime plus dans les médias. Pourtant, tout le monde a des choses à demander au dirigeant espagnol, et pas que les journalistes. En effet, les supporters sont nombreux à vouloir des explications. Et vite. Alors que l'OM n'a qu'un entraîneur intérimaire, Simon Bolle, journaliste et spécialiste de l'Olympique de Marseille pour L'Equipe, pense que Pablo Longoria va très rapidement devoir répondre aux nombreuses questions qui se posent sur la gestion du club phocéen. Dans un échange avec les lecteurs du quotidien sportif, notre confrère juge que ce silence est insupportable.

Longoria est d'une étonnante discrétion

Pour Simon Bolle, ce mutisme présidentiel va rapidement cesser. « Ces derniers jours, et depuis le début de la saison plus largement, le président du club se fait très discret, se cache diront certains. Une simple remise en place de la stature présidentielle, recadre son premier cercle. Des informations contradictoires ont filtré tout au long de la journée de dimanche au sujet de son cas personnel. Une chose est sûre : sa relation avec Medhi Benatia, dont il vantait encore la complémentarité idéale à la mi-décembre, était devenue plus distante ces derniers temps. Le silence de Longoria, visé par les banderoles des supporters samedi au Vélodrome, ne pourra plus durer très longtemps, alors qu'il est au club depuis 2020. Sa garde rapprochée a encore repoussé nos sollicitations pour s'exprimer dimanche, expliquant qu'il était davantage dans l'analyse que dans la réaction et, en substance, qu'à chaque minute suffisait sa peine », a confié le journaliste concernant Pablo Longoria.
Cependant, ce silence présidentiel s'explique peut-être par le fait que dimanche, certains ont avancé que Pablo Longoria pourrait également quitter l'Olympique de Marseille. La semaine passée, La Provence avait révélé la montée en puissance de Shéhérazade Semsar de Boisséson, une femme d'affaires franco-iranienne nommée PDG de McCourt Global en 2023 et dont la présence pourrait avoir chagriné Pablo Longoria. Face à tout cela, l'ancien chouchou du Vélodrome, désormais visé par des banderoles assassines, doit sortir du silence.
Derniers commentaires

OM : La Provence détruit Frank McCourt

Laissons les s'auto-détruire entre eux....ça en fera toujours en moins à la fin 😂😂🐐🐐

Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne

Qu'est-ce qu'elle est attachante cette équipe. J'irai même jusqu'à dire qu'elle est bien plus attachante que celle(s) de la grande épopée des 7 titres. A l'époque on défonçait tout, mais on y était habitué, et on avait toujours 2-3 joueurs qui ne faisaient pas l'unanimité. Là tout le monde fait le boulot et se donne à 200%, avec des qualités humaines indéniable. Personne ne s'y attendait à ce parcours en début de saison, et c'est aussi ça qui fait que cette saison est magique. Bravo à Fonseca pour avoir façonné tout ça.

OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

c la faute de la jupe !! lol des 2 cotés il font ca dc ca change rien au probleme

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

Beaucoup trop de pouvoir aux supporters dans ce club. Quand tu les écoute il n'y a que eux qui font des concessions, qui y consacre leur vie, etc..... Ca se regarde un peu trop le nombril à Marseille, ils n'y a pas que eux de passionné.

OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

Euh jusqu'à preuve du contraire le collectif de raciste nemesis était la pour foutre la merde lors du meeting de Rima... fallait rester tranquille au local et pas venir foutre la merde

