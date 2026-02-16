Monaco a appris de la remontada infligée au PSG

L'AS Monaco a souvent posé des problèmes au PSG au Stade Louis II et du côté de la Principauté, on espère qu'il en sera de même mardi soir en Ligue des champions. Mais Sébastien Pocognoli sait que la qualification ne se jouera pas sur ce seul match.

Un an après avoir croisé la route du Stade Brestois lors des barrages de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est de nouveau tombé sur un club de Ligue 1. C'est en effet l'AS Monaco qui va tenter de bouter en dehors de la C1 le tenant du titre. Cette saison, les Monégasques ont battu (1-0) le PSG à Louis II, une victoire pas volée, qui avait surtout marqué le début des problèmes de Lucas Chevalier. Alors, si l'entraîneur de l'ASM ne veut pas rouler des mécaniques, il pense que son équipe peut tout de même donner du fil à retordre au Paris SG, même si une victoire mardi à domicile ne sera pas synonyme de qualification. Sans citer la remontada, Sébastien Pocognoli y a pensé très fort lorsqu'il a été interrogé sur l'importance de ce match aller.

Le PSG ne sera pas éliminé mardi soir à Monaco

S'il croit fermement dans les chances de son équipe de sortir le champion d'Europe en titre, l'entraîneur de l'AS Monaco n'ira pas jusqu'à penser que cela peut être acquis dès mardi 23 heures au coup de sifflet final de ce barrage aller. « Je pense qu’il y a eu beaucoup d’histoires dans la Ligue des champions où un grand pas a été fait après le premier match, mais où le deuxième pas ne s’est pas passé comme prévu au match retour. C’est important de considérer qu’on joue à domicile, devant nos supporters, pour une belle soirée de Ligue des champions. Mais une très bonne performance demain ou un résultat en notre défaveur n’hypothéquera pas selon moi, le match retour. À nous de faire en sorte de se donner le plus de chances pour le deuxième match », a prévenu Sébastien Pocognoli.