ICONSPORT_272518_0034
Sébastien Pocognoli

Monaco a appris de la remontada infligée au PSG

Monaco16 févr. , 17:30
parClaude Dautel
0
L'AS Monaco a souvent posé des problèmes au PSG au Stade Louis II et du côté de la Principauté, on espère qu'il en sera de même mardi soir en Ligue des champions. Mais Sébastien Pocognoli sait que la qualification ne se jouera pas sur ce seul match.
Un an après avoir croisé la route du Stade Brestois lors des barrages de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est de nouveau tombé sur un club de Ligue 1. C'est en effet l'AS Monaco qui va tenter de bouter en dehors de la C1 le tenant du titre. Cette saison, les Monégasques ont battu (1-0) le PSG à Louis II, une victoire pas volée, qui avait surtout marqué le début des problèmes de Lucas Chevalier. Alors, si l'entraîneur de l'ASM ne veut pas rouler des mécaniques, il pense que son équipe peut tout de même donner du fil à retordre au Paris SG, même si une victoire mardi à domicile ne sera pas synonyme de qualification. Sans citer la remontada, Sébastien Pocognoli y a pensé très fort lorsqu'il a été interrogé sur l'importance de ce match aller.

Le PSG ne sera pas éliminé mardi soir à Monaco

S'il croit fermement dans les chances de son équipe de sortir le champion d'Europe en titre, l'entraîneur de l'AS Monaco n'ira pas jusqu'à penser que cela peut être acquis dès mardi 23 heures au coup de sifflet final de ce barrage aller. « Je pense qu’il y a eu beaucoup d’histoires dans la Ligue des champions où un grand pas a été fait après le premier match, mais où le deuxième pas ne s’est pas passé comme prévu au match retour. C’est important de considérer qu’on joue à domicile, devant nos supporters, pour une belle soirée de Ligue des champions. Mais une très bonne performance demain ou un résultat en notre défaveur n’hypothéquera pas selon moi, le match retour. À nous de faire en sorte de se donner le plus de chances pour le deuxième match », a prévenu Sébastien Pocognoli.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283063_0299
OL

L’OL refuse de parler du podium

ICONSPORT_276253_0011
OM

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

ICONSPORT_286628_0063
PSG

PSG : Dembélé sent venir un fiasco contre Monaco

Fil Info

16 févr. , 18:00
L’OL refuse de parler du podium
16 févr. , 17:00
OM : Longoria convoqué pour s'expliquer
16 févr. , 16:30
PSG : Dembélé sent venir un fiasco contre Monaco
16 févr. , 16:00
Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne
16 févr. , 15:30
OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria
16 févr. , 15:00
5 mois sans but, Stassin devient le chouchou de l’ASSE
16 févr. , 14:40
L'OM fonce en Angleterre pour bétonner sa défense
16 févr. , 14:20
Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité

Derniers commentaires

OM : La Provence détruit Frank McCourt

Laissons les s'auto-détruire entre eux....ça en fera toujours en moins à la fin 😂😂🐐🐐

Le mercato de l’OL impressionne jusqu’en Espagne

Qu'est-ce qu'elle est attachante cette équipe. J'irai même jusqu'à dire qu'elle est bien plus attachante que celle(s) de la grande épopée des 7 titres. A l'époque on défonçait tout, mais on y était habitué, et on avait toujours 2-3 joueurs qui ne faisaient pas l'unanimité. Là tout le monde fait le boulot et se donne à 200%, avec des qualités humaines indéniable. Personne ne s'y attendait à ce parcours en début de saison, et c'est aussi ça qui fait que cette saison est magique. Bravo à Fonseca pour avoir façonné tout ça.

OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

c la faute de la jupe !! lol des 2 cotés il font ca dc ca change rien au probleme

OM : Longoria convoqué pour s'expliquer

Beaucoup trop de pouvoir aux supporters dans ce club. Quand tu les écoute il n'y a que eux qui font des concessions, qui y consacre leur vie, etc..... Ca se regarde un peu trop le nombril à Marseille, ils n'y a pas que eux de passionné.

OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

Euh jusqu'à preuve du contraire le collectif de raciste nemesis était la pour foutre la merde lors du meeting de Rima... fallait rester tranquille au local et pas venir foutre la merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading