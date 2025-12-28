L'OL a trouvé un club pour en finir avec Ruben Kluivert

C'est l'une des énigmes du mercato d'été de l'OL, puisque Lyon a déboursé 3,78ME pour faire venir Ruben Kluivert de Casa Pia. Mais le joueur n'a pas donné satisfaction et son départ ne sera pas une surprise.

L'Olympique Lyonnais a recruté de manière prudente sur le plan financier lors du dernier mercato estival, DNCG oblige, mais le club de Michele Kang a tout de même lâché près de 4ME pour recruter le défenseur néerlandais de 24 ans. Et le moins que l'on puisse dire est que Ruben Kluivert n'a pas réellement apporté grand-chose dans l'effectif de Paulo Fonseca. Au point que rapidement son statut a changé.

L'entraîneur lyonnais ne s'y est pas trompé et le fils de la légende néerlandaise a passé l'essentiel du temps sur la touche, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. Alors, l'idée de voir Ruben Kluivert partir est dans l'air, et justement son nom circule actuellement du côté du PAOK Salonique. Le club grec avait déjà été cité l'été dernier concernant le défenseur, mais ce dernier avait finalement rejoint Lyon.

Une porte de sortie s'offre à Ruben Kluivert

Malgré les prestations de Ruben Kluivert sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, les dirigeants du PAOK n'auraient pas changé d'avis sur le défenseur. Selon le média spécialisé Transferfeed, le club de Thessalonique a toujours un très vif intérêt pour le joueur de l'OL, même si aucune offre n'a été transmise pour l'instant. Pour le moment troisième du championnat de Grèce, mais sur les talons de l'AEK et de l'Olympiakos, le PAOK veut se renforcer en janvier afin de viser le titre.

C'est pour cela que l'idée de faire signer Ruben Kluivert est dans l'air, sachant que ce dernier est lié jusqu'en 2030 avec Lyon, mais que sa valeur est déjà tombée à 2,5 millions d'euros. Il est vrai qu'en ne jouant pas, ou peu, on voit mal comment le prix du défenseur de 24 ans pourrait augmenter, et pour Lyon il n'y a aucun intérêt à s'entêter.