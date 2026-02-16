La stat folle, le Real Madrid est plus fort sans Mbappé

Toujours victime de douleurs au genou, Kylian Mbappé n’a pas disputé le match contre la Real Sociedad (4-1) samedi. Son absence n’a pas empêché les Merengue de s’imposer nettement. Preuve, selon la presse madrilène, que l’attaquant français n’est pas si indispensable.

Kylian Mbappé cantonné au banc des remplaçants, ce n’est évidemment pas un choix sportif. L’attaquant du Real Madrid était simplement ménagé contre la Real Sociedad samedi. Son absence liée à une douleur persistante au genou n’a pourtant pas empêché les Merengue de corriger les Basques. L’équipe madrilène n’a pas eu besoin de l’efficacité du Français annoncé indispensable à la Maison Blanche. Il faut dire qu’avec un total de 38 buts toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a quasiment inscrit la moitié des réalisations du Real Madrid cette saison (83).

Lire aussi Kylian Mbappé blessé, le Real rassure la France

Le pourcentage suffit pour suspecter une dépendance aux exploits de Kylian Mbappé. Une théorie démentie par la presse locale. Le média Défensa Central rappelle que les Merengue ont disputé 22 matchs de Liga cette saison avec leur buteur, pour un total de 49 buts marqués, soit 2,23 par match en moyenne. Et lors des deux matchs de championnat joués sans le Bondynois, le Real Madrid a fait trembler les filets adverses à 9 reprises, avec une moyenne de 4,5 buts par rencontre. La statistique n’est pas forcément pertinente étant donné que l’international tricolore a quasiment disputé tous les matchs. Mais qu’importe, nos confrères en déduisent que Kylian Mbappé n’est pas si indispensable à son équipe.

Le Real Madrid possède d’autres atouts comme Vinicius Junior, Gonzalo Garcia et Arda Güler, sachant que Jude Bellingham et Rodrygo sont actuellement à l’infirmerie. Il n’empêche que l’entraîneur Alvaro Arbeloa ne se voyait pas affronter Benfica en barrage aller de la Ligue des Champions mardi sans son attaquant. « Il fait un gros effort à chaque fois qu'il entre sur le terrain et nous avons décidé de ne pas prendre de risques pour qu'il soit prêt à débuter le match mardi », a expliqué le technicien, loin d’être prêt à vérifier la théorie du média sur la scène européenne.