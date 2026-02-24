ICONSPORT_283704_0118

OL, Botafogo et Molenbeek, Textor arrête tout !

OL24 févr. , 17:20
parGuillaume Conte
3
Ce n'est pas son choix, mais Eagle Football Holdings Bidco a démis John Textor de ses fonctions de directeur des clubs dont il est multi-propriétaire.
Cela va avec les joies de la multi-propriété, mais il faut parfois s’accrocher pour suivre les changements chez les propriétaires, présidents et actionnaires des clubs à gestion multiples. Un nouveau tournant a été officialisé ce mardi par Eagle Football Holdings Bidco, qui détient 88 % du capital d’Eagle Football, la société qui détient elle-même l’Olympique Lyonnais. Eagle Football Holding Bidco a fait savoir que John Textor n’était plus le directeur de la structure depuis le 27 janvier, date de la dernière assemblée générale d’Eagle Football Group.

Le dernier coup de folie de John Textor

L’Américain avait tenté un dernier coup de Trafalgar, essayant de révoquer deux des membres indépendants pour que leur vote soit considéré comme caduc, afin de garder le contrôle de la société. Michele Kang et Ares, le fonds d’investissement qui a prêté l’argent à John Textor pour qu’il rachète l’OL, n’étaient pas tombés dans le piège. Lors de cette même réunion, John Textor avait donc perdu sa place et ses pouvoirs sur l’Olympique Lyonnais.
Cette décision concerne aussi la maison mère et donc la gestion des clubs de Molenbeek et Botafogo, même si comme souvent avec John Textor, la situation reste confuse. L’OL, entre les mains de Michele Kang désormais, travaille conjointement avec Ares et possède au moins la situation administrative la plus claire des trois entités d’Eagle.

