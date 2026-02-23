TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une semaine après un match aller plein de spectacle, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco vont se retrouver pour ce barrage retour de la Ligue des Champions avec l’ambition d’en découdre.

Quelle heure pour PSG - Monaco ?

mercredi 25 février à 21h00 au Parc des Princes. Monaco va-t-il subir le même sort que Brest, tombé en barrages de la Ligue des Champions face au PSG la saison passée ? Il y a des chances, sachant que le club de la capitale a remporté le match aller à Louis-II sur le score de 3 buts à 2. Mais pour valider sa place en huitièmes de finale, Paris doit encore assurer le coup à domicile. Ce match se jouera ceà 21h00 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Monaco ?

Canal+. Attendue par de nombreux suiveurs du football français et européen, cette rencontre entre le PSG et l’ASM sera diffusée sur l’antenne de

Les compos probables de PSG - Monaco :

Repassé leader de la Ligue 1 le week-end dernier grâce à sa belle victoire contre Metz (3-0), le PSG peut maintenant pleinement se tourner sur son rendez-vous européen face à Monaco. Une semaine après sa victoire à l’aller sur la Côte d’Azur, Paris va devoir assurer le coup au Parc afin de se qualifier pour les huitièmes de finale et respecter son rang de champion en titre. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Dembélé, Mayulu ou Ruiz.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.

Passé tout proche de réaliser un gros coup à l’aller, sachant que l’ASM menait 2-0 jusqu’à la demi-heure de jeu, Monaco s’est fait renverser 2-3 au final. Mais ce début de match canon à Louis-II montre que le club du Rocher a quelque chose à jouer pour tenter de sortir le PSG de la Ligue des Champions. En confiance après sa victoire renversante à Lens le week-end passé (3-2), le groupe de Sébastien Pocognoli va donc débarquer à Paris sans rien avoir à perdre. Pour ce match, l’ASM fera sans Dier, Golovin, Minamino ou Salisu.

La compo probable de Monaco : Kohn - Kehrer, Zakaria, Faes - Diatta, Coulibaly, Teze, Camara, Caio Henrique - Balogun, Adingra.