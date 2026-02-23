TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quel joueur ce Barco!!
qu'est ce que tu veux qu'il se stabilise le type? Ilest juste encore là ,pour 2 mois et demi / 3 mois de compet.. donc bon....
Avec tout le respect que j'ai pour nos jeunes du centre, ils se seraient fait bouffer et auraient été inexistants dans un match à aussi haute intensité. D'ailleurs Nartey s'est fait complètement bouffer également. C'est un peu facile de dire "il fallait" après coup, même si je suis pas fan du dispositif aligné par Fonseca.
c'est clairement une bonne analyse et encore plus quand tu n'as plus personne devant a part endrick sur le coté .. chose complétement lunaire .. tout etait fait pour ne pas gagner ce match ca fait partie des matchs ou fonseca est a la rue et le probleme c'est que ca arrive souvent contre les equipes a fort potentiel ... reste 7 equipes du top 10 a jouer .. on a plus d'aillier rapide ce qui etait le seul salut de l'equipe .. fonseca a tjs du mal dans ses lectures de matchs .. c'etait une bouilli technique .. et meme comme on a pu le voir plusieurs fois dans le match les joueurs etaient completement perdu .. a l'image de tolisso et morton ou nartey en premiere ..
Un peu ésseulé, peu de ballons touchés, pas son meilleur match.. Mais même comme ça c'est un des seuls qui a amené 2-3 petites situations. Ça fonctionne surtout bien avec Endrick quand Sulc décroche et qu'ils combinent, là il avait personne avec qui combiner et a fait du "Endrick tout droit". J'espère que c'est pas trop grave pour Sulc 🙏
De retour au travail 💪