OL : John Textor sauvé par Vincent Duluc

Désormais écarté de l'OL, John Textor fait l'objet de critiques assassines sur sa gestion de Lyon. Mais Vincent Duluc tient tout de même à rappeler que JT a fait des choix très réussis.

Le passage de John Textor a connu des hauts et des bas avant le crash final devant la DNCG. Et si les supporters de l'Olympique Lyonnais peuvent désormais penser le plus grand mal de celui qui avait racheté leur club à Jean-Michel Aulas, à une époque ils étaient nombreux à se régaler de ses prises de positions anti-LFP ou anti-Al-Khelaifi. Ce dimanche, dans L'Equipe, Vincent Duluc fait remarquer que même si économiquement la gestion de l'OL par John Textor a été cataclysmique, ce dernier a aussi fait des choix sportifs et stratégiques qui avec le recul ont été des vraies bonnes idées. Pour le très expérimenté journaliste du quotidien sportif, il faut rendre à Textor ce qui appartient à Textor.

Textor a pris quelques décisions judicieuses

Dans un édito, Vincent Duluc admet que l'homme d'affaires américain a aussi fait des choix gagnants. « Textor est celui qui a viré Sage du banc de l'OL, mais il est aussi celui qui est allé le chercher au centre de formation, et qui en a fait un entraîneur dans le football professionnel. Personne d'autre n'en avait jamais eu l'idée, et il est probable que personne d'autre n'en aurait eu l'idée depuis. Textor est l'homme qui a failli rayer de la carte le meilleur club français des années 2000 à 2010, mais il est aussi celui qui est allé chercher Michael Gerlinger, Paolo Fonseca et Matthieu Louis-Jean pour imaginer un nouvel OL, et les trois décisions étaient bonnes », fait remarquer notre confrère. Vincent Duluc ne va tout de même pas jusqu'à demander la construction d'une statue pour John Textor devant le Groupama stadium.