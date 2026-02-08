ICONSPORT_271641_0177 (1)
John Textor de retour en France

OL : John Textor sauvé par Vincent Duluc

OL08 févr. , 11:30
parClaude Dautel
2
Désormais écarté de l'OL, John Textor fait l'objet de critiques assassines sur sa gestion de Lyon. Mais Vincent Duluc tient tout de même à rappeler que JT a fait des choix très réussis.
Le passage de John Textor a connu des hauts et des bas avant le crash final devant la DNCG. Et si les supporters de l'Olympique Lyonnais peuvent désormais penser le plus grand mal de celui qui avait racheté leur club à Jean-Michel Aulas, à une époque ils étaient nombreux à se régaler de ses prises de positions anti-LFP ou anti-Al-Khelaifi. Ce dimanche, dans L'Equipe, Vincent Duluc fait remarquer que même si économiquement la gestion de l'OL par John Textor a été cataclysmique, ce dernier a aussi fait des choix sportifs et stratégiques qui avec le recul ont été des vraies bonnes idées. Pour le très expérimenté journaliste du quotidien sportif, il faut rendre à Textor ce qui appartient à Textor.

Textor a pris quelques décisions judicieuses

Dans un édito, Vincent Duluc admet que l'homme d'affaires américain a aussi fait des choix gagnants. « Textor est celui qui a viré Sage du banc de l'OL, mais il est aussi celui qui est allé le chercher au centre de formation, et qui en a fait un entraîneur dans le football professionnel. Personne d'autre n'en avait jamais eu l'idée, et il est probable que personne d'autre n'en aurait eu l'idée depuis. Textor est l'homme qui a failli rayer de la carte le meilleur club français des années 2000 à 2010, mais il est aussi celui qui est allé chercher Michael Gerlinger, Paolo Fonseca et Matthieu Louis-Jean pour imaginer un nouvel OL, et les trois décisions étaient bonnes », fait remarquer notre confrère. Vincent Duluc ne va tout de même pas jusqu'à demander la construction d'une statue pour John Textor devant le Groupama stadium.

Lire aussi

OL : Textor s'enlise et attaque Michele KangOL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang
OL : John Textor tente un putsch, il se fait virer !OL : John Textor tente un putsch, il se fait virer !
Car le journaliste de L'Equipe rappelle tout de même que John Textor a bien failli être le fossoyeur de l'Olympique Lyonnais. Sans l'intervention de Michele Kang, nul ne sait vraiment où en serait l'OL actuellement, mais ce qui est certain c'est que Lyon ne serait pas troisième du classement de Ligue 1.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_265287_0132
OM

OM : Rulli viré, De Zerbi frappe fort

ICONSPORT_273378_0555
Lens

Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

ICONSPORT_282264_0204
OM

OM : Un groupe sans surprise contre le PSG

Fil Info

08 févr. , 12:00
OM : Rulli viré, De Zerbi frappe fort
08 févr. , 11:00
Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises
08 févr. , 10:39
OM : Un groupe sans surprise contre le PSG
08 févr. , 10:32
Le PSG dévoile son groupe contre l'OM
08 févr. , 10:30
PSG : Luis Campos confirme son départ
08 févr. , 10:00
OL : Le Real ignore Endrick, « ça m’énerve »
08 févr. , 9:40
PSG-OM : La compo probable des équipes
08 févr. , 9:20
ASSE : Montanier a corrigé d'urgence ce gros problème

Derniers commentaires

OM : Greenwood et Marseille, ça sent la fin

Le mercato c'est pas encore , il reste a Marseille

Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

Bravo a thauvin d'être revenu en France que le club quil a opté perform cette saison pas sur que si son club n'était pas en haut de l'affiche que lon parlerais de lui en équipe de France. A choisir je préférais la sélection de Tolisso, il est le milieux qui nous manque, de part ses qualités de jeu sa polyvalente et son leader ship. Thauvin cest un faux ailier moc comme on en a deja.

OM : Rulli viré, De Zerbi frappe fort

C pour ça que votre site de merde n’attire plus grand monde…foutre01 je vous crache dessus

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critiquer

La meme action pour Paris .. tu te roules par terre et tu chiales sur tous les articles. Rouge mérité pour Endrick. Mais toi tu devrais fermer ta bouche de vielle. Espèce d'etron sortit du fion d un porc

Lens : Thauvin au Mondial, il prépare ses valises

bien sur il merite deja par sa saison, mais aussi pour son abnegation, son mental et sa grinta. bravo pour ce retour

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading