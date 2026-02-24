Lens : Ce crack à 35 ME rend folle la Premier League

ICONSPORT_339202_0343
Le RC Lens réalise une superbe saison en Ligue 1 et nourrit l’espoir de se qualifier pour la Ligue des champions dans les prochaines semaines. Le jeune Rayan Fofana aura certainement son mot à dire, lui qui commence à faire tourner les têtes en Europe.
Lens souhaite terminer la saison en trombe et valider son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les hommes de Pierre Sage veulent relancer une dynamique positive après la défaite surprise contre Monaco le week-end dernier en Ligue 1. Pour y parvenir, le RC Lens devra s’appuyer sur sa force collective et le retour en forme de certains de ses talents, parmi lesquels figure Rayan Fofana. L’attaquant sang et or se distingue depuis le début de l’exercice avec 6 buts inscrits en 22 matchs toutes compétitions confondues, ce qui attire logiquement l’attention de grands clubs européens.

Fofana fait tourner des têtes en Europe 

Selon les dernières informations d’Ekrem Konur, Chelsea, Arsenal et plusieurs clubs de Liga s’intéressent en effet au profil du jeune joueur lensois de 20 ans. Encore sous contrat avec les pensionnaires de Bollaert jusqu’en juin 2029, Rayan Fofana est estimé à environ 5 millions d’euros par Transfermarkt.
Ce prix pourrait toutefois grimper si le natif de Paris continue à briller sous le maillot du RC Lens. Le spécialiste du mercato précise que le board sang et or ne laissera d'ailleurs pas partir Fofana pour moins de 35 millions d’euros, soulignant l’importance du joueur dans le projet lensois.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Fofana a encore une fin de saison à disputer avec le RC Lens. Le club reste en lice pour se qualifier en Ligue des champions, voire pour viser encore plus haut, tout en poursuivant son parcours en Coupe de France avec l’espoir de décrocher un titre. Tout porte à croire que le jeune attaquant aura un rôle important à jouer avec les troupes de Pierre Sage.
