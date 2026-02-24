ICONSPORT_360272_0002

Atl. Madrid - Bruges : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Ligue des Champions24 févr. , 18:07
parGuillaume Conte
0
Barrage retour de la Ligue des Champions. Match aller 3-3
Atl. Madrid : Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Julián Álvarez, Sorloth
Bruges : Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken, Vetlesen; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_167969_0008
Equipe de France

Hugo Lloris à la Coupe du monde, la France y pense

ICONSPORT_339202_0343
Lens

Lens : Ce crack à 35 ME rend folle la Premier League

ICONSPORT_258189_0098
Rennes

Il a fait sa première contre le PSG, Rennes le fait signer

Fil Info

24 févr. , 18:40
Hugo Lloris à la Coupe du monde, la France y pense
24 févr. , 18:20
Lens : Ce crack à 35 ME rend folle la Premier League
24 févr. , 18:00
Il a fait sa première contre le PSG, Rennes le fait signer
24 févr. , 17:40
OM : L’info venue d’Italie qui fait trembler les Marseillais
24 févr. , 17:30
Piratage confirmé, l'OM prévient ses supporters
24 févr. , 17:30
TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
24 févr. , 17:20
OL, Botafogo et Molenbeek, Textor arrête tout !
24 févr. , 17:00
60 points de pénalité pour City, la menace confirmée

Derniers commentaires

L'Allemagne s'arrache Beraldo, le PSG exige 30 ME

Bye et on prend tati de nantes !

60 points de pénalité pour City, la menace confirmée

Encore heureux qu'ils doivent être sanctionnés !! 10 ans à prendre les gens pour des cons et tuer la concurrence. Malheureusement les proprios sont trop puissants donc ils n'auront qu'une tape sur les doigts contrairement à Sheffield sur qui c'est plus simple de taper.

Le PSG dangereusement diminué contre Monaco

On les a battu sans Ruiz et quand Dembouz a laissé sa place à Doué....donc bon dans les faits on est capable de les battre en l'état qui plus est à domicile

L'Allemagne s'arrache Beraldo, le PSG exige 30 ME

Banco !!

Piratage confirmé, l'OM prévient ses supporters

Le probleme, c'est que c'était au Groupama. Mais sinon, j'ai adoré ;).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading