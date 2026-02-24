Hugo Lloris à la Coupe du monde, la France y pense

La situation des gardiens n’est pas rassurante en équipe de France à quelques mois de la Coupe du monde. Brice Samba souffle le chaud et le froid tandis que Lucas Chevalier ne joue plus au PSG. De quoi pousser Didier Deschamps vers un choix totalement inattendu ?

La Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis approche à grands pas et de nombreuses inconnues demeure dans la liste de Didier Deschamps. Dans le secteur offensif, le sélectionneur des Bleus va notamment devoir trancher dans le vif avec une concurrence très forte. Le poste de gardien est aussi au coeur des réflexions. Ces dernières semaines, l’entraîneur des gardiens des Bleus Franck Raviot a été observé Robin Risser (Lens) ainsi que Jean Butez (Côme). La preuve que derrière l’indiscutable Mike Maignan, il y a de gros doutes concernant Brice Samba mais surtout Lucas Chevalier, qui ne joue plus du tout avec le Paris Saint-Germain.

Sur le plateau de l’émission Hors-Jeu sur Twitch, une question a notamment été posée : qui serait le titulaire en équipe de France en cas de blessure de Mike Maignan pour la Coupe du monde ? Et une réponse a surpris tout le monde. Pour le chroniqueur Quentin Mengual alias ‘Quento’, un retour d’Hugo Lloris n’est pas totalement à écarter.

Un retour de Lloris en Bleus pour le Mondial ?

« Quand on connaît le profil de Mike Maignan qui est capable de se péter à tout moment, aujourd’hui qui est le gardien numéro 2 en équipe de France ? Qui joue si Maignan n’est pas là à la Coupe du monde ? Tu as Brice Samba, peut-être un retour d’Alphonse Areola… Quel Français te donne un peu de garantie ? Dans le tchat, ils disent un truc qui pour moi est plausible, c’est de savoir si on le rappelle pas Hugo Lloris si Mike Maignan se blesse. J’ai pas non plus parlé d’un retour de Yohan Cabaye en équipe de France non plus… C’est Lloris quand même » a analysé celui qui intervient aussi sur La Chaîne L’Equipe ou encore le Winamax FC.

Gardien de Los Angeles FC depuis son départ de Tottenham en janvier 2024, l’ancien joueur de Nice ou encore de l’Olympique Lyonnais n’a certainement pas prévu de disputer la Coupe du monde l’été prochain. Mais à l’instar d’un Ngolo Kanté, rappelé pour le dernier Euro à la surprise générale, un come-back de l’ex-capitaine emblématique des Bleus est-il envisageable ? Didier Deschamps est capable de nous surprendre même si à priori, voir Hugo Lloris disputer la prochaine Coupe du monde relève pour l’instant du fantasme, ou de la science-fiction, c’est selon.