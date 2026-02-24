Il a fait sa première contre le PSG, Rennes le fait signer

Dans le groupe du Stade Rennais pour la première fois de la saison face au PSG le 13 février dernier, le jeune défenseur Junior Aké va signer son premier contrat professionnel en faveur du club breton.

Le savoir faire du Stade Rennais avec les jeunes n’est plus à prouver. Il y a encore quelques semaines, le club breton a vendu deux joueurs formés au club au prix fort : Kader Meïté à Al-Hilal pour 30 millions d’euros et Jérémy Jacquet à Liverpool pour un peu plus de 70 millions d’euros. Deux ventes qui confirment le boulot immense réalisé au centre de formation. Le club breton est fier de ses pépites et l’une d’entre elles va parapher dans les prochains jours son premier contrat professionnel en faveur du Stade Rennais.

En effet, Le Parisien nous apprend qu’un accord total a été trouvé pour la signature de Junior Aké, jeune défenseur gaucher de 18 ans. Le quotidien explique que celui qui aura 19 ans le 15 mars prochain s’entraîne régulièrement avec les professionnels ces dernières semaines et son potentiel ne fait aucun doute en interne. Preuve de la confiance du club rennais à son égard, Junior Aké figurait dans le groupe breton pour la réception du Paris Saint-Germain le 13 février dernier à l’occasion de la belle victoire rennaise au Roazhon Park.

Une nouvelle pépite signe pro à Rennes

En dehors du groupe ce week-end avec le retour d’Abdelhamid Aït-Boudlal, le natif de Nogent-sur-Marne a un vrai coup à jouer au Stade Rennais sur le plus long terme. Le départ de Jérémy Jacquet à Liverpool l’été prochain devrait notamment lui ouvrir plus de possibilité de temps de jeu. International français avec les U19, Junior Aké a remporté la Coupe Gambardella en 2025 en réalisant une très grosse saison dans l’axe de la défense. Le Parisien précise qu’il s’agit du 6e joueur de la même génération (2007) à passer professionnel au Stade Rennais après Kader Meïté, Ayoub Akabou, Lucas Rosier, Yaël Thébault et Joël Coulibaly.