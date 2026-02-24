ICONSPORT_258189_0098

Il a fait sa première contre le PSG, Rennes le fait signer

Rennes24 févr. , 18:00
parCorentin Facy
0
Dans le groupe du Stade Rennais pour la première fois de la saison face au PSG le 13 février dernier, le jeune défenseur Junior Aké va signer son premier contrat professionnel en faveur du club breton.
Le savoir faire du Stade Rennais avec les jeunes n’est plus à prouver. Il y a encore quelques semaines, le club breton a vendu deux joueurs formés au club au prix fort : Kader Meïté à Al-Hilal pour 30 millions d’euros et Jérémy Jacquet à Liverpool pour un peu plus de 70 millions d’euros. Deux ventes qui confirment le boulot immense réalisé au centre de formation. Le club breton est fier de ses pépites et l’une d’entre elles va parapher dans les prochains jours son premier contrat professionnel en faveur du Stade Rennais.
En effet, Le Parisien nous apprend qu’un accord total a été trouvé pour la signature de Junior Aké, jeune défenseur gaucher de 18 ans. Le quotidien explique que celui qui aura 19 ans le 15 mars prochain s’entraîne régulièrement avec les professionnels ces dernières semaines et son potentiel ne fait aucun doute en interne. Preuve de la confiance du club rennais à son égard, Junior Aké figurait dans le groupe breton pour la réception du Paris Saint-Germain le 13 février dernier à l’occasion de la belle victoire rennaise au Roazhon Park.

Une nouvelle pépite signe pro à Rennes

En dehors du groupe ce week-end avec le retour d’Abdelhamid Aït-Boudlal, le natif de Nogent-sur-Marne a un vrai coup à jouer au Stade Rennais sur le plus long terme. Le départ de Jérémy Jacquet à Liverpool l’été prochain devrait notamment lui ouvrir plus de possibilité de temps de jeu. International français avec les U19, Junior Aké a remporté la Coupe Gambardella en 2025 en réalisant une très grosse saison dans l’axe de la défense. Le Parisien précise qu’il s’agit du 6e joueur de la même génération (2007) à passer professionnel au Stade Rennais après Kader Meïté, Ayoub Akabou, Lucas Rosier, Yaël Thébault et Joël Coulibaly.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_167969_0008
Equipe de France

Hugo Lloris à la Coupe du monde, la France y pense

ICONSPORT_339202_0343
Lens

Lens : Ce crack à 35 ME rend folle la Premier League

ICONSPORT_360272_0002
Ligue des Champions

Atl. Madrid - Bruges : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Fil Info

24 févr. , 18:40
Hugo Lloris à la Coupe du monde, la France y pense
24 févr. , 18:20
Lens : Ce crack à 35 ME rend folle la Premier League
24 févr. , 18:07
Atl. Madrid - Bruges : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
24 févr. , 17:40
OM : L’info venue d’Italie qui fait trembler les Marseillais
24 févr. , 17:30
Piratage confirmé, l'OM prévient ses supporters
24 févr. , 17:30
TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
24 févr. , 17:20
OL, Botafogo et Molenbeek, Textor arrête tout !
24 févr. , 17:00
60 points de pénalité pour City, la menace confirmée

Derniers commentaires

OL, Botafogo et Molenbeek, Textor arrête tout !

Adieu monsieur le sulfureux On ne vous oubliera jamais

« Pour 20.000 balles », Mbappé et les Bleus le font vomir

Pour une fois que je suis d'accord avec "l'équipe"…

L'Allemagne s'arrache Beraldo, le PSG exige 30 ME

Bye et on prend tati de nantes !

60 points de pénalité pour City, la menace confirmée

Encore heureux qu'ils doivent être sanctionnés !! 10 ans à prendre les gens pour des cons et tuer la concurrence. Malheureusement les proprios sont trop puissants donc ils n'auront qu'une tape sur les doigts contrairement à Sheffield sur qui c'est plus simple de taper.

Le PSG dangereusement diminué contre Monaco

On les a battu sans Ruiz et quand Dembouz a laissé sa place à Doué....donc bon dans les faits on est capable de les battre en l'état qui plus est à domicile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading