Mercato débloqué, Textor va « mettre le feu »

Sanctionné par la FIFA en fin d’année 2025, Botafogo a reçu une bonne nouvelle vendredi. Le club de John Textor n’est plus interdit de recrutement. Un grand soulagement pour l’Américain qui a lancé des promesses aux supporters brésiliens.

John Textor peut souffler, Botafogo est à nouveau autorisé à se renforcer. Le club de Rio de Janeiro avait subi une interdiction de recrutement fin décembre. En cause, une dette sur le transfert de l'international argentin Thiago Almada en provenance d’Atlanta United en 2024. La franchise de Major League Soccer avait porté plainte auprès de la FIFA pour réclamer un montant de 21 millions d’euros. L’instance internationale avait alors sanctionné Botafogo, avant d’annuler la sanction vendredi.

Autant dire que ce deuxième verdict fait le bonheur de l’Américain. Le propriétaire du club brésilien a souhaité partager son soulagement avec les supporters à travers une vidéo publiée sur le réseau social X. « J’ai une bonne nouvelle pour vous : l'interdiction de recrutement a été levée, nous pouvons donc finaliser notre recrutement pour l’année 2026, a annoncé l’homme d’affaires. Nous sommes très satisfaits de notre coach (l’Argentin Martin Anselmi), nous avons un nouveau schéma tactique, un nouveau style de jeu, c'est tout pour l'attaque. »