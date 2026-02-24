Tout sauf le PSG, Julian Alvarez est cash

ça va dépendre de l'arbitre si il fait comme celui de Nantes il va se faire découper notre brésilien
Bah on veut pas de joueurs qui sont pas investis dans le projet ça tombe bien
J'ai bien peur que tu lui en demande trop à Fonseca la remise en question et lui ça fait 2. Il ne prendra aucun risque et n'assumera jamais un petit déséquilibre même si il permet potentiellement de claquer beaucoup plus d'actions de but et d'avoir une attitude très offensive qui pourtant serait de jouer sur nos vraies forces et beaucoup plus de profondeur. Ce qui nous manque terriblement avec son système et ses compos.
L'idéal pour moi ce serait de pas claquer des dents comme le fait toujours Fonseca dans les grands matchs ou les fins de saison en proposant une équipe qui a des ambitions offensives avec un 433 en donnant la chance à Himbert en ailier gauche et en laissant Abner à son poste de latéral, de titulariser Yaremchuk en pointe et Endrick à droite. Un milieu composé de Morton/Tolisso/Nartey et une défense à 4 avec une charnière centrale Kluivert/Niakhaté pour que Mata puisse enfin récupérer. En somme ce qu'il aurait déjà fallu faire pour ne pas prendre une telle rouste et une telle humiliation/domination face à Strasbourg. Fonseca se sera t-il remit en question et osera t-il montrer les crocs en prenant quelques risques et proposer une équipe très ambitieuse offensivement ? Je n'y crois pas une seconde malheureusement
Si tu veux bien être plus clair
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading