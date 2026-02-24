le psg l a fache l atletico demande une revanche alvarez 3 394462

Tout sauf le PSG, Julian Alvarez est cash

PSG24 févr. , 19:00
parHadrien Rivayrand
Julian Alvarez est pressenti pour quitter l’Atlético Madrid l’été prochain. Le champion du monde argentin dispose de plusieurs pistes en cas de départ de la capitale espagnole, dont le PSG
En quittant Manchester City pour rejoindre l’Atlético Madrid, Julian Alvarez espérait remporter des titres et enchainer les matchs de haut niveau. Avec les Colchoneros, le champion du monde alterne le chaud et le froid, sans parvenir à atteindre pleinement ses objectifs personnels. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés et souhaitent le convaincre de quitter Madrid l’été prochain. Selon certains échos en Espagne, le joueur sud-américain n’est plus opposé à un départ, mais encore faut-il qu’il trouve le projet qui lui convienne. C'est là que le PSG veut tenter sa chance.

Alvarez met pour l'instant le PSG de côté

Le Barça, Chelsea, Arsenal et le PSG sont actuellement les clubs les mieux placés pour s’attacher les services de Julian Alvarez. L’Atlético Madrid n’est pas chaud à l’idée de le vendre, mais si l’Argentin décidait de forcer son départ, il serait peu probable de le voir rester.
Selon Ekrem Konur, la préférence du joueur va au Barça. Le problème, c’est que les Catalans auront du mal à aligner les plus de 100 millions d’euros réclamés par les pensionnaires du Wanda Metropolitano. Si Luis Enrique souhaite vivement voir Alvarez rejoindre ses rangs, le natif de Calchín envisage plutôt un avenir en Premier League s’il ne peut pas s’engager avec le club catalan.

Un sacré coup dur pour le PSG si cette information se confirme. Chelsea et Arsenal sont déjà en discussions avec l’entourage du joueur afin de tenter de conclure un accord rapidement. L’Atlético Madrid, de son côté, ne désespère pas de le voir prolonger.
Paris n’a peut-être pas dit son dernier mot, mais se sait aujourd’hui en position défavorable pour s’attacher les services de l’attaquant de 26 ans. Une situation qui n’était sans doute pas prévue par le club de la capitale, qui espérait au moins être dans la lutte pour s'attirer ses services.
Loading