Piratage confirmé, l'OM prévient ses supporters

OM24 févr. , 17:30
parGuillaume Conte
Comme la loi l’y oblige, l’Olympique de Marseille a confirmé avoir été victime d’un piratage ces derniers jours.
Des données sur les membres des différents programmes d’affiliation au club marseillais ont été dévoilées sur le dark web, dans le but de les vendre en vue de futures arnaques. L’OM a assuré que les données bancaires et les mots de passe, qui sont souvent placés sur des serveurs sécurisés et séparés, n’ont pas été compromis.
« L’Olympique de Marseille informe avoir récemment fait l’objet d’une tentative d’intrusion informatique, dans un contexte national et international marqué par une recrudescence d’attaques visant de grandes organisations. Grâce à la mobilisation immédiate de nos équipes techniques et de nos prestataires spécialisés, la situation a été rapidement maîtrisée. À ce jour, toutes nos activités peuvent se poursuivre normalement, en toute sécurité, et nous continuons nos investigations sur le périmètre concerné. Le club tient à rassurer ses supporters : les données bancaires et les mots de passe n’ont pas été compromis », a fait savoir l’OM, qui a tout de même encouragé ses fidèles à changer ses mots de passe et à se méfier des prochaines communications ou messages reçus qui pourraient être suspects.
Derniers commentaires

OL, Botafogo et Molenbeek, Textor arrête tout !

Adieu monsieur le sulfureux On ne vous oubliera jamais

« Pour 20.000 balles », Mbappé et les Bleus le font vomir

Pour une fois que je suis d'accord avec "l'équipe"…

L'Allemagne s'arrache Beraldo, le PSG exige 30 ME

Bye et on prend tati de nantes !

60 points de pénalité pour City, la menace confirmée

Encore heureux qu'ils doivent être sanctionnés !! 10 ans à prendre les gens pour des cons et tuer la concurrence. Malheureusement les proprios sont trop puissants donc ils n'auront qu'une tape sur les doigts contrairement à Sheffield sur qui c'est plus simple de taper.

Le PSG dangereusement diminué contre Monaco

On les a battu sans Ruiz et quand Dembouz a laissé sa place à Doué....donc bon dans les faits on est capable de les battre en l'état qui plus est à domicile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

