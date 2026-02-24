Piratage confirmé, l'OM prévient ses supporters

Comme la loi l’y oblige, l’Olympique de Marseille a confirmé avoir été victime d’un piratage ces derniers jours.

Des données sur les membres des différents programmes d’affiliation au club marseillais ont été dévoilées sur le dark web, dans le but de les vendre en vue de futures arnaques. L’OM a assuré que les données bancaires et les mots de passe, qui sont souvent placés sur des serveurs sécurisés et séparés, n’ont pas été compromis.

« L’Olympique de Marseille informe avoir récemment fait l’objet d’une tentative d’intrusion informatique, dans un contexte national et international marqué par une recrudescence d’attaques visant de grandes organisations. Grâce à la mobilisation immédiate de nos équipes techniques et de nos prestataires spécialisés, la situation a été rapidement maîtrisée. À ce jour, toutes nos activités peuvent se poursuivre normalement, en toute sécurité, et nous continuons nos investigations sur le périmètre concerné. Le club tient à rassurer ses supporters : les données bancaires et les mots de passe n’ont pas été compromis », a fait savoir l’OM, qui a tout de même encouragé ses fidèles à changer ses mots de passe et à se méfier des prochaines communications ou messages reçus qui pourraient être suspects.