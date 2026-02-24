ICONSPORT_352509_0226

OM : L’info venue d’Italie qui fait trembler les Marseillais

OM24 févr. , 17:40
parGuillaume Conte
Benjamin Pavard renvoyé fissa à l'Inter Milan, pas si vite. L'OM se laisse encore le temps de la réflexion en fonction de ce qu'il va se passer dans les prochains mois.
C’est le grand sujet de cette deuxième partie de saison. La refonte de la défense de l’Olympique de Marseille effectuée l’été dernier par Pablo Longoria et Medhi Benatia n’a pas porté ses fruits. Les satisfactions sont très rares, entre les blessures, les méformes, les erreurs et la nervosité. Même les fins de match deviennent un calvaire, avec un nombre élevé de buts encaissés et un Geronimo Rulli qui ne rassure plus personne.

L'Inter et l'OM ne discutent pas de Pavard

Le prêt de Benjamin Pavard en provenance de l’Inter Milan avait tout d’une bonne idée, avec un joueur expérimenté, habitué à fréquenter la Ligue des Champions et destiné à être un patron défensif. Mais le joueur formé au LOSC ne parvient pas à rassurer, et enchaine même les prestations décevantes. Difficile de voir l’OM lever son option d’achat, qui est de 15 millions d’euros. En plus de son salaire à gérer à hauteur de 5 ME, qui est celui d’un défenseur confirmé sur le plan international.
Les supporters marseillais se préparent donc à dire au revoir à Benjamin Pavard après un passage qui ne restera pas dans les mémoires. Mais rien n’est fait. Tout d’abord, comme la Gazzetta dello Sport l’a rappelé, parce que l’OM n’a absolument pas informé l’Inter Milan de ses intentions à son sujet. Un point sera fait à la fin de la saison, et cela peut aussi dépendre des derniers mois de compétition. Enfin, comme le souligne TMW, les dirigeants marseillais peuvent encore changer d’avis, et même changer tout court et décider de faire de Pavard le patron de la défense la saison prochaine.
En cas de vente de Leonardo Balerdi, cette perspective pourrait avoir du sens, surtout que le Français pourrait aussi monter en puissance et démontrer son vrai niveau avec le nouveau souffle du changement d’entraineur. Même si la tendance forte est à son retour à Milan, l’OM laisse en tout cas entendre que rien n’est joué, peut-être aussi dans le but de conserver un joueur motivé et sérieux jusqu’à la 34e journée de championnat.

Loading