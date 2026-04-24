OL : Benzema de retour, il fait une grande annonce

Formé à l’Olympique Lyonnais et enfant du 69, Karim Benzema ne portera plus jamais le blason des Gones en tant que joueur. Mais peut-être en tant que dirigeant ?

Comme Didier Drogba à l’OM à l’époque, le vieux serpent de mer d’un éventuel retour de Karim Benzema à Lyon continue parfois d’enflammer les réseaux sociaux. Formé à l’ OL de 1997 jusqu’à son départ au Real Madrid en 2009, l’attaquant français reste un supporter des Gones. Quand il a remporté son Ballon d’Or en 2022, il est rapidement venu le présenter aux supporters de l’OL au Groupama Stadium, juste pour montrer que s’il avait atteint le plus haut niveau mondial, c’était en grande partie grâce à son club lyonnais. Mais tout le monde se demandait alors si KB9 allait un jour rendre la monnaie de sa pièce à l’OL en revenant finir sa carrière entre Rhône et Saône. La réponse restera pour toujours négative.

« Pourquoi pas travailler là-bas après mais comme joueur non »

Tout simplement parce que ce jeudi soir, dans un live Instagram sur le compte de son ami rappeur Rohff, Benzema a confirmé qu’il ne reportera plus jamais le maillot de Lyon. « Revenir à l’OL ? Je ne peux pas. Pourquoi pas travailler là-bas après mais comme joueur non », a simplement lancé Benzema sur les réseaux sociaux. De quoi mettre fin pour de bon à toutes les spéculations, sachant que l’attaquant de Al-Hilal était parfois annoncé du côté de Lyon à partir de 2027, date de la fin de son contrat en Arabie Saoudite. Il n’en sera donc rien, mais que les supporters lyonnais se rassurent, Benzema reviendra peut-être un jour en tant que dirigeant, comme avait pu le faire Juninho à l’époque de Jean-Michel Aulas. En tout cas, le natif de Bron a laissé la porte ouverte pour une éventuelle reconversion chez les Gones.