Benzema

OL : Benzema de retour, il fait une grande annonce

OL24 avr. , 8:00
parAlexis Rose
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Formé à l’Olympique Lyonnais et enfant du 69, Karim Benzema ne portera plus jamais le blason des Gones en tant que joueur. Mais peut-être en tant que dirigeant ?
Comme Didier Drogba à l’OM à l’époque, le vieux serpent de mer d’un éventuel retour de Karim Benzema à Lyon continue parfois d’enflammer les réseaux sociaux. Formé à l’OL de 1997 jusqu’à son départ au Real Madrid en 2009, l’attaquant français reste un supporter des Gones. Quand il a remporté son Ballon d’Or en 2022, il est rapidement venu le présenter aux supporters de l’OL au Groupama Stadium, juste pour montrer que s’il avait atteint le plus haut niveau mondial, c’était en grande partie grâce à son club lyonnais. Mais tout le monde se demandait alors si KB9 allait un jour rendre la monnaie de sa pièce à l’OL en revenant finir sa carrière entre Rhône et Saône. La réponse restera pour toujours négative.

« Pourquoi pas travailler là-bas après mais comme joueur non »

Tout simplement parce que ce jeudi soir, dans un live Instagram sur le compte de son ami rappeur Rohff, Benzema a confirmé qu’il ne reportera plus jamais le maillot de Lyon. « Revenir à l’OL ? Je ne peux pas. Pourquoi pas travailler là-bas après mais comme joueur non », a simplement lancé Benzema sur les réseaux sociaux. De quoi mettre fin pour de bon à toutes les spéculations, sachant que l’attaquant de Al-Hilal était parfois annoncé du côté de Lyon à partir de 2027, date de la fin de son contrat en Arabie Saoudite. Il n’en sera donc rien, mais que les supporters lyonnais se rassurent, Benzema reviendra peut-être un jour en tant que dirigeant, comme avait pu le faire Juninho à l’époque de Jean-Michel Aulas. En tout cas, le natif de Bron a laissé la porte ouverte pour une éventuelle reconversion chez les Gones.

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si on joue à notre niveau, le match contre lens est le seul qui pose de réels problèmes tant Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. toulouse peut être le caillou dans la chaussure. on ne doit pas prendre la pression contre Rennes mais tout d'abord il va falloir montrer l'envie et la persévérance d'une équipe qui veut la mettre au fond dés ce week end. mais si cela ne se passe pas comme prévu, ces joueurs là pourront être fiers d'avoir répondu au delà de nos attentes. bon..ok....de mes attentes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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