EdF : Dembélé critique ouvertement Mbappé

Préservé lors du premier match amical contre la Côte d’Ivoire, Ousmane Dembélé va débuter ce lundi face à l’Irlande du Nord. L’association du Ballon d’Or parisien et de Kylian Mbappé est très attendue.

Titulaire en finale de Ligue des Champions face à Arsenal cinq jours plus tôt, Ousmane Dembélé a été préservé par Didier Deschamps contre la Côte d’Ivoire jeudi soir à Nantes. Une mesure de précaution à présent levée puisque le Ballon d’Or 2025 sera titulaire ce lundi à Lille pour la réception de l’Irlande du Nord. L’occasion de voir en action le quatuor offensif qui démarrera la Coupe du monde, probablement comme titulaire, avec Kylian Mbappé, Désiré Doué et Michael Olise en plus de la star du PSG.

Dembélé demande à Mbappé de défendre

Sur le papier, peu de sélections dans le monde peuvent se comparer avec la force offensive de l’équipe de France. Mais sur le terrain, chacun devra fournir les efforts de son côté pour que cela fonctionne. Sur le plan défensif, le capitaine Kylian Mbappé sera notamment attendu au tournant. Grand ami du numéro 10 du Real Madrid dans la vie, Ousmane Dembélé n’a pas pris de pincettes pour faire passer le message auprès du « Kyks » comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

Le quotidien national nous apprend que ces dernières semaines, Ousmane Dembélé n’a pas hésité à faire passer le message à Kylian Mbappé, lui demandant de fournir davantage d’efforts défensifs en sélection par rapport à ce qu’il produit en club. Dembélé lui demande parfois sur le ton de l’humour mais parfois aussi avec plus de sérieux. Les deux hommes sont très proches et passent énormément de temps ensemble, dans la chambre de l’un ou de l’autre, lors des rassemblements de l’équipe de France.

Ils ont démarré avec les Bleus au même moment ou presque et leur relation repose sur une réelle amitié qui se retranscrit aussi en dehors du terrain avec des moments partagés dans la vie de tous les jours. Ousmane Dembélé profite donc de sa relation privilégiée avec Kylian Mbappé pour lui dire ses quatre vérités, pour le bien du collectif et de l’équipe de France.

Avec son statut de double vainqueur de la Ligue des Champions et de Ballon d’Or en titre, le n°10 du PSG est plus légitime que personne pour le faire. « Il n’est jamais question de remettre en cause les qualités des uns et des autres mais bien de se parler avec franchise » note pour conclure le journaliste Loïc Tanzi. En parlant aussi directement à son capitaine, Ousmane Dembélé rend peut-être le plus gros service possible à l’équipe de France. Les supporters tricolores attendent maintenant de voir si cela se matérialisera durant la Coupe du monde.