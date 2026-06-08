Accord trouvé, il est déterminé à quitter l'OL

Malgré un temps de jeu conséquent cette saison sous les ordres de Paulo Fonseca, Abner a pris la décision de quitter l’OL. L’international brésilien de 26 ans souhaite rejoindre Flamengo.

Arrière gauche, ailier voire parfois milieu de terrain, Abner a dépanné à tous les postes ou presque la saison dernière à l’Olympique Lyonnais. Pas toujours régulier, le Brésilien de 26 ans a néanmoins été précieux pour Paulo Fonseca. Avec un effectif restreint, l’entraîneur de l’OL était content de trouver dans son effectif un joueur si polyvalent. Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en 2029, Abner n’était pas vraiment un candidat au départ cet été au contraire d’éléments tels que Tanner Tessmann ou Orel Mangala.

L’ancien latéral du Betis Séville a pourtant de fortes chances de faire ses valises. Selon les informations du journaliste brésilien Pablo Oliveira, Flamengo est en pole position pour accueillir Abner lors de ce mercato estival. Le club brésilien souhaite finaliser l’arrivée du latéral gauche de l’OL avant le 19 juin. Preuve que le dossier est très avancé, Abner disposerait déjà d’un accord total avec Flamengo dans l’optique d’un potentiel transfert. L’OL de son côté aurait déjà intensifié les discussions et les contacts avec les potentiels remplaçants d’Abner.

Abner a trouvé un accord avec Flamengo

On ignore en revanche le prix fixé par l’Olympique Lyonnais pour le départ de son défenseur, lequel avait été recruté pour 8 millions d’euros en provenance du Betis Séville en juillet 2024. C’est en tout cas un départ inattendu qui est sur le point de se concrétiser dans la capitale des Gaules. Avec l’incertitude autour de l’avenir de l’autre latéral gauche de l’effectif Nicolas Tagliafico, en fin de contrat dans un an et courtisé en Argentine, l’Olympique Lyonnais pourrait faire peau neuve à 100% sur ce poste. Charge à Matthieu Louis-Jean et à Paulo Fonseca de trouver les bons profils pour compenser les départs, sans faire de folie pour autant dans la mesure où la situation financière de l’OL reste toujours très fragile.