Osimhen envoyé au Barça à la surprise générale

A la recherche d’un numéro neuf cet été, Barcelone rêve de Julian Alvarez. Si le transfert de l’Argentin venait à échouer, le club blaugrana pourrait se consoler avec Victor Osimhen.

Le mercato débute à peine et pourtant, le FC Barcelone a déjà frappé un très gros coup avec la signature d’Anthony Gordon pour 80 millions d’euros bonus compris en provenance de Newcastle. L’international anglais vient renforcer une attaque amoindrie par les départs de Marcus Rashford, de retour de prêt à Manchester United et de Robert Lewandowski, en fin de contrat.

Avec la perte du buteur polonais, le Barça doit maintenant recruter un pur avant-centre et la priorité n’est autre que Julian Alvarez, également surveillé par le PSG. Les demandes de l’Atlético de Madrid ont toutefois refroidi le club catalan, pas disposé à lâcher plus de 100 millions d’euros pour l’international argentin. C’est ainsi que Barcelone pourrait rapidement se tourner vers d’autres pistes en attaque.

Parmi elles, celle menant à Victor Osimhen émerge à la surprise générale ces dernières heures. A en croire les informations de Fussballdaten, des intermédiaires ont proposé le profil de l’international nigérian à Joan Laporta et à Deco. L’objectif est clairement de trouver un point de chute dans un top club européen à l’ancien attaquant de Naples, qui n’a visiblement pas envie de s’éterniser en Turquie, malgré sa belle saison avec Galatasaray.

Le clan Osimhen tente le coup