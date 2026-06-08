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Osimhen envoyé au Barça à la surprise générale

Mercato08 juin , 10:20
parCorentin Facy
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A la recherche d’un numéro neuf cet été, Barcelone rêve de Julian Alvarez. Si le transfert de l’Argentin venait à échouer, le club blaugrana pourrait se consoler avec Victor Osimhen.
Le mercato débute à peine et pourtant, le FC Barcelone a déjà frappé un très gros coup avec la signature d’Anthony Gordon pour 80 millions d’euros bonus compris en provenance de Newcastle. L’international anglais vient renforcer une attaque amoindrie par les départs de Marcus Rashford, de retour de prêt à Manchester United et de Robert Lewandowski, en fin de contrat.
Avec la perte du buteur polonais, le Barça doit maintenant recruter un pur avant-centre et la priorité n’est autre que Julian Alvarez, également surveillé par le PSG. Les demandes de l’Atlético de Madrid ont toutefois refroidi le club catalan, pas disposé à lâcher plus de 100 millions d’euros pour l’international argentin. C’est ainsi que Barcelone pourrait rapidement se tourner vers d’autres pistes en attaque.
Parmi elles, celle menant à Victor Osimhen émerge à la surprise générale ces dernières heures. A en croire les informations de Fussballdaten, des intermédiaires ont proposé le profil de l’international nigérian à Joan Laporta et à Deco. L’objectif est clairement de trouver un point de chute dans un top club européen à l’ancien attaquant de Naples, qui n’a visiblement pas envie de s’éterniser en Turquie, malgré sa belle saison avec Galatasaray.

Le clan Osimhen tente le coup

L’attaquant nigérian pourrait être disponible à un prix plus abordable que Julian Alvarez, certainement aux alentours de 70 millions d’euros et son profil d’avant-centre pivot très fort physiquement peut convenir à Barcelone pour succéder à Robert Lewandowski. De façon certaine, Victor Osimhen n’est pas le choix numéro 1 de la direction du FC Barcelone. Reste maintenant à voir si, dans le cas où le dossier Julian Alvarez viendrait à s’enfoncer, le profil de l’ancien Lillois peut tout de même convenir à Hansi Flick. Les agents d’Osimhen tentent en tout cas le coup pour voir s’il est possible de placer leur poulain chez le champion d’Espagne en titre.
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De toute façon sa place est dans une cellule.

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Kom 3 t'as 1 grande gueule

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Dembélé est légitime de koi il arrive mm pas à sa cheville en ékip de France il a fait koi rien zéro pointé alors k'il la ferme alors de la mm façon du tmps de zizou djorka lui orè dit se discours

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🤣 Ca sent la saison cauchemardesque pour Marseille. Oh que j'ai hâte

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