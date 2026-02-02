Karim Benzema reste en Arabie Saoudite, mais change de club

Karim Benzema ne reviendra pas en Europe. En effet, ce lundi soir, plusieurs sources confirment que le Ballon d'Or 2022 va rejoindre un nouveau club, mais restera en Saudi Pro League.

A 38 ans, Karim Benzema n'a pas l'intention de prendre sa retraite sportive. Mais si certains espéraient un retour du joueur formé à l'Olympique Lyonnais sur le Vieux Continent, ils seront déçus d'apprendre que si ce dernier quitte Al-Ittihad, il va s'engager dans les prochaines heures avec Al-Hilal. Un club où évoluent notamment Theo Hernandez et Darwin Nunez et qui est entraîné par Simone Inzaghi. Karim Benzema devrait signer jusqu'en 2027 avec le club actuellement leader du championnat d'Arabie Saoudite.