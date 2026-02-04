karim benzema presente sa nouvelle compagne au festival de cannes iconsport 240098 0008 393190

OL : Benzema a une clause anti-Lyon

OL04 févr. , 20:00
parClaude Dautel
2
Karim Benzema a changé de club en Arabie Saoudite. Mais si le Ballon d'Or 2022 n'est pas revenu en Europe, c'est en raison d'un contrat très strict.
Les supporters de l'Olympique Lyonnais voulaient y croire, même si cela ressemblait à un doux rêve. Mais finalement, si Karim Benzema a bien quitté Al-Ittihad, KB9 n'est pas revenu pour un dernier contrat en Europe. Tandis que les rumeurs évoquaient un possible retour à l'OL, ou une signature à la Juventus, l'attaquant français de 38 ans a signé avec Al-Hilal. Une petite déception, même si les résultats actuels de l'OL ont fait passer cela au second plan. Cependant, il ne faut pas voir dans cette décision de Karim Benzema une volonté de tourner irrévocablement le dos à son club formateur, pour qui il a toujours des mots agréables. En effet, le Ballon d'Or 2022 n'avait pas le droit contractuellement de signer ailleurs qu'en Arabie Saoudite.

 Benzema ambassadeur de l'Arabie Saoudite

Comme le confirme Aujourd'hui en France, Karim Benzema est désormais lié à l'Arabie Saoudite. « Alors que la rumeur d’un come-back à l’Olympique Lyonnais a rapidement émergé, tout comme l’intérêt de certains clubs turcs et de la Juventus Turin, la possibilité d’un retour en Europe s’est très vite éteinte. En effet, au moment de rejoindre le pays du Golfe, le Français avait également signé un contrat d’ambassadeur de l’Arabie saoudite, notamment en vue de la Coupe du monde 2034 organisée par le Royaume. Un document l’empêchant pour l’instant d’évoluer ailleurs que dans le championnat saoudien », révèle Hugo Rondet, journaliste.
L'avenir de Karim Benzema, qui a signé jusqu'en 2027 avec Al-Hilal est donc également lié à ce contrat d'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. S'il doit revenir un jour à l'Olympique Lyonnais, ce sera donc dans un rôle autre que joueur, ce qui ne serait pas non plus pour lui déplaire comme il l'avait confié plusieurs fois. Soutien majeur de Jean-Michel Aulas dans la campagne des municipales, KB9 pourrait aussi devenir le conseiller de son son ancien patron, car même si l'Arabie Saoudite en a fait son ambassadeur, le coeur de Karim Benzema bat toujours pour Lyon.
2
