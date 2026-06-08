Paixao sur le départ, l'OM ne gagnera pas un euro

En cas d’échec dans les négociations avec l’OM pour Mason Greenwood, la Roma pourrait jeter son dévolu sur Igor Paixao. Le club phocéen est ouvert à un départ du Brésilien pour un prix étonnant.

En proie à de grosses difficultés financières, l’Olympique de Marseille sait qu’il sera très difficile de retenir Mason Greenwood . Le meilleur buteur olympien lors des deux dernières saisons est courtisé en Turquie, en Arabie Saoudite et en Italie. La Roma en fait sa cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif. Pour l’heure, on ignore en revanche si le club de la Louve sera disposé à lâcher les 55 millions d’euros bonus compris réclamés par l’OM.

Si aucun accord n’était trouvé pour le transfert de Mason Greenwood, les dirigeants romains pourraient alors foncer sur un autre ailier marseillais. Comme indiqué ces derniers jours par la presse italienne, Gian Piero Gasperini apprécie le profil d’Igor Paixao. Recruté pour 35 millions d’euros (bonus compris) il y a tout juste un an au Feyenoord, l’ailier brésilien pourrait être vendu par la nouvelle direction phocéenne… au même prix.

Paixao vendu pour seulement 35 ME ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’OM accepterait de ne réaliser aucune plus-value avec Igor Paixao selon la Gazzetta dello Sport. Dans son édition du jour, le journal aux pages roses l’affirme : Marseille ne réclamera pas plus de 35 millions d’euros pour son virevoltant ailier brésilien, auteur d’une première saison satisfaisante en Provence avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.

Cela signifierait que l’Olympique de Marseille ne gagnerait pas un euro à la revente de son joueur le plus cher de l’histoire. Un aveu d’échec pour Stéphane Richard et Grégory Lorenzi si cela venait à se confirmer. Une vente au rabais d’Igor Paixao démontrerait surtout à quel point l’OM est dans une situation financière critique, avec un besoin urgent de vendre. Reste à voir si le Brésilien fera ses valises pour rejoindre la Roma. Selon les derniers échos, Igor Paixao a plutôt dans l’idée de rester une seconde année à Marseille pour confirmer sa belle saison 2025-2026 avant un potentiel départ dans un gros club européen à l’horizon 2027.