Coup de théâtre, le PSG reste au Parc des Princes

De nouveaux points d’étape ont été effectués par le PSG avec les villes de Poissy et Massy pour avancer sur le dossier du futur stade. Un élément crucial ressort : la tendance est plus que jamais à ce que le Paris SG reste au Parc des Princes.

Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain ne sait toujours pas dans quel stade il évoluera d’ici quelques années. Les villes de Poissy et de Massy sont toujours candidates à accueillir le futur stade du club de la capitale, qui souhaitait initialement quitter le Parc des Princes, faute d’accord avec Anne Hidalgo pour le rachat de l’enceinte des Bleu et Rouge. La tendance est néanmoins en train d’évoluer.

Poissy et Massy, des projets trop onéreux ?

L’Equipe rapporte dans son édition du jour qu’un point d’étape a récemment été fait, début juin, par le PSG avec les villes de Massy et de Poissy. Il en est ressorti plusieurs réserves, notamment sur les infrastructures d’aménagement qui seront nécessaires pour rendre accessibles ces deux sites par la route et par les transports en commun. « Pour les deux sites, des investissements importants seront obligatoires pour acheminer les supporters » explique un proche du dossier, très informé à ce sujet, dans les colonnes du quotidien national.

Et si finalement, la complexité des dossiers de Poissy et de Massy encourageait le Paris Saint-Germain à rester au Parc des Princes ? C’est une possibilité de plus en plus sérieusement envisagée en interne. « Selon nos informations, un premier comité de pilotage sur le dossier du Parc devrait se tenir d’ici la fin du mois. La date du 25 juin est avancée. Le PSG souhaite se décider sur le choix du site de son futur stade à l’automne » conclut L’Equipe.

Avantage au Parc des Princes

La réponse définitive tombera donc assez rapidement mais il apparaît à présent de plus en plus probable de voir le PSG rester au Parc des Princes. Un scénario qui n’en prenait pas le chemin il y a encore quelques mois et qui s’apparente donc à un vrai revirement de situation. L’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris est également un élément favorable à ce scénario. Le nouveau maire, au contraire d’Anne Hidalgo, est très disposé à l’idée de discuter avec le Paris Saint-Germain d’une vente du Parc des Princes. Ce qui change absolument tout pour le champion de France en titre dans les discussions.