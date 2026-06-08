ICONSPORT_288462_0010
Giulian Biancone

Tout était bouclé, Lens gèle en urgence son arrivée

Lens08 juin , 10:40
parHadrien Rivayrand
0
Le RC Lens aura fort à faire cet été sur le marché des transferts. Les Sang et Or s'intéressent notamment au latéral droit français de l'Olympiakos, Giulian Biancone.
Le RC Lens pourrait prochainement devoir se trouver un nouvel entraîneur. Pierre Sage se rapproche en effet d'un départ vers Crystal Palace, obligeant la direction lensoise à préparer l'avenir. Une fois le futur coach nommé, le club devra définir une stratégie claire pour son mercato estival.
Malgré des moyens financiers limités, les Sang et Or souhaitent renforcer leur effectif afin d'être compétitifs sur tous les tableaux la saison prochaine. Parmi les pistes étudiées figure celle d'un arrière droit français évoluant actuellement en Grèce.

Biancone à Lens, c'est presque fait mais...

Selon les informations de Foot Mercato, le profil de Giulian Biancone est en effet particulièrement apprécié par les dirigeants lensois. Le défenseur français est ouvert à un retour dans l'Hexagone, lui qui n'a pas le statut espéré du côté de l'Olympiakos.
Sous contrat avec le club du Pirée jusqu'en juin 2027, Biancone dispose d'une situation contractuelle qui pourrait favoriser un transfert cet été. Ces dernières heures, certains médias grecs évoquaient même un accord déjà trouvé entre les différentes parties. Toutefois, Foot Mercato précise que, si des discussions existent bien, le dossier a été temporairement mis en attente.

Lire aussi

Pierre Sage fuit vers l’Angleterre, il a parfaitement raisonPierre Sage fuit vers l’Angleterre, il a parfaitement raison
Avant d'accélérer sur ses recrues, le RC Lens souhaite en effet connaître l'identité de son futur entraîneur afin de valider les profils ciblés.
Le dossier Biancone reste donc d'actualité, mais aucune décision définitive ne sera prise tant que le club n'aura pas trouvé son nouvel homme fort. Pour le défenseur de 26 ans, rejoindre Lens représenterait une opportunité intéressante de relancer pleinement sa carrière et de retrouver un rôle plus important dans un championnat qu'il connaît bien.
Habitué aux joutes européennes, Biancone pourrait également apporter son expérience au groupe lensois dans les compétitions nationales.
Articles Recommandés
ICONSPORT_363582_0152
Brest

Eric Roy c'est fini, Brest tente un pari osé

ICONSPORT_366783_0134
OL

Barcola vendu 130 ME, l'OL en plein cauchemar

Kvaratskhelia ICONSPORT_367341_0131
PSG

PSG : Kvaratskhelia priorité du Real, c'est confirmé

Greenwood ICONSPORT_279505_0133
OM

OM : Greenwood très déçu, son transfert est annulé

Fil Info

08 juin , 13:00
Eric Roy c'est fini, Brest tente un pari osé
08 juin , 12:40
Barcola vendu 130 ME, l'OL en plein cauchemar
08 juin , 12:20
PSG : Kvaratskhelia priorité du Real, c'est confirmé
08 juin , 12:00
OM : Greenwood très déçu, son transfert est annulé
08 juin , 11:40
L'Arabie Saoudite le contacte, le Paris FC ne fait pas le poids
08 juin , 11:39
L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi
08 juin , 11:20
TV : Canal+ appelé au secours pour sauver la Ligue 1
08 juin , 11:00
OL : Fonseca donne une idée de génie à Mourinho
08 juin , 10:20
Osimhen envoyé au Barça à la surprise générale

Derniers commentaires

L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi

Pour Marseille une saison cauchemardesque c'est 5/6eme, une bonne saison à Lyon c'est 4eme...

OM : Greenwood très déçu, son transfert est annulé

De toute façon sa place est dans une cellule.

EdF : Dembélé critique ouvertement Mbappé

Kom 3 t'as 1 grande gueule

EdF : Dembélé critique ouvertement Mbappé

Dembélé est légitime de koi il arrive mm pas à sa cheville en ékip de France il a fait koi rien zéro pointé alors k'il la ferme alors de la mm façon du tmps de zizou djorka lui orè dit se discours

L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi

🤣 Ca sent la saison cauchemardesque pour Marseille. Oh que j'ai hâte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading