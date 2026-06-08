Tout était bouclé, Lens gèle en urgence son arrivée

Le RC Lens aura fort à faire cet été sur le marché des transferts. Les Sang et Or s'intéressent notamment au latéral droit français de l'Olympiakos, Giulian Biancone.

Le RC Lens pourrait prochainement devoir se trouver un nouvel entraîneur. Pierre Sage se rapproche en effet d'un départ vers Crystal Palace, obligeant la direction lensoise à préparer l'avenir. Une fois le futur coach nommé, le club devra définir une stratégie claire pour son mercato estival.

Malgré des moyens financiers limités, les Sang et Or souhaitent renforcer leur effectif afin d'être compétitifs sur tous les tableaux la saison prochaine. Parmi les pistes étudiées figure celle d'un arrière droit français évoluant actuellement en Grèce.

Biancone à Lens, c'est presque fait mais...

Selon les informations de Foot Mercato, le profil de Giulian Biancone est en effet particulièrement apprécié par les dirigeants lensois. Le défenseur français est ouvert à un retour dans l'Hexagone, lui qui n'a pas le statut espéré du côté de l'Olympiakos.

Sous contrat avec le club du Pirée jusqu'en juin 2027, Biancone dispose d'une situation contractuelle qui pourrait favoriser un transfert cet été. Ces dernières heures, certains médias grecs évoquaient même un accord déjà trouvé entre les différentes parties. Toutefois, Foot Mercato précise que, si des discussions existent bien, le dossier a été temporairement mis en attente.

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Avant d'accélérer sur ses recrues, le RC Lens souhaite en effet connaître l'identité de son futur entraîneur afin de valider les profils ciblés.

Le dossier Biancone reste donc d'actualité, mais aucune décision définitive ne sera prise tant que le club n'aura pas trouvé son nouvel homme fort. Pour le défenseur de 26 ans, rejoindre Lens représenterait une opportunité intéressante de relancer pleinement sa carrière et de retrouver un rôle plus important dans un championnat qu'il connaît bien.

Habitué aux joutes européennes, Biancone pourrait également apporter son expérience au groupe lensois dans les compétitions nationales.