OL : Fonseca donne une idée de génie à Mourinho

De retour au Real Madrid après un prêt concluant à l’OL, Endrick devrait bénéficier d’un temps de jeu important en Espagne la saison prochaine. José Mourinho souhaite l’utiliser dans un rôle bien précis.

Très peu utilisé par Xabi Alonso la saison dernière, Endrick a pris la décision de quitter le Real Madrid au mois de janvier. Direction la France et l’Olympique Lyonnais pour un prêt qui aura fait le plus grand bien à l’ex-star de Palmeiras. Titulaire indiscutable à l’OL durant six mois, Endrick est parvenu à se relancer et à obtenir son ticket pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Paulo Fonseca a été un homme très important pour Endrick, même si l’utilisation du joueur du Real Madrid par l’entraîneur portugais a surpris de nombreux observateurs.

Et pour cause, Endrick était perçu comme un véritable numéro neuf par une majorité de supporters et de suiveurs du football. C’est finalement sur l’aile droite qu’il a le plus joué à l’OL, avec réussite. Cela a justement donné des idées à José Mourinho selon les informations d’El Gol Digital. Le média espagnol croit savoir que le nouvel entraîneur du Real Madrid souhaite lui aussi utiliser Endrick dans ce rôle sur l’aile droite la saison prochaine au sein de la Casa Blanca.

Le Special One estime qu’il s’agit de la meilleure position du buteur de 19 ans. Surtout, Endrick va venir combler un vrai déficit pour le Real Madrid à ce poste tandis que l’aile gauche et l’axe sont bouchées avec une concurrence démentielle incarnée par Vinicius, Mbappé, Gonzalo Garcia ou encore Bellingham.

« Endrick , qui a brillé à Lyon sur l'aile droite, avec une grande liberté pour combiner avec ses coéquipiers et éliminer les défenseurs, présente un profil diamétralement opposé à Mbappé et Vinicius. Sa puissance physique et sa capacité à exploiter les espaces depuis ce côté droit comblent un manque que le club ressentait depuis la blessure de Rodrygo » note le média espagnol. C’est donc avec un rôle d’ailier droit qu’Endrick a de fortes chances de s’imposer comme un joueur important aux yeux de José Mourinho au Real Madrid. Une preuve de plus que le prêt de six mois à l’OL aura été salvateur pour le crack du club merengue.