ICONSPORT_266871_0044
Benjamin Dominguez

OL : Benjamin Dominguez, c'était une arnaque

OL06 janv. , 18:30
parQuentin Mallet
0
En manque de temps de jeu avec Bologne, Benjamin Dominguez a été proposé à l'Olympique Lyonnais, entre autres, pour ce mercato hivernal par son agent. Toutefois, ni le joueur, ni son club, n'ont envie de mettre un terme à leur collaboration.
Il aurait été cohérent que l'Olympique Lyonnais s'active pour recruter un nouvel ailier gauche cet hiver, étant donné les chances de voir Malick Fofana quitter le Rhône contre un chèque important lors du prochain mercato estival. Et ça, la presse italienne l'a bien compris puisque le club rhodanien a récemment été cité dans des rumeurs indiquant que Benjamin Dominguez (22 ans) était sur le point de débarquer moyennant un prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une option d'achat liée au classement final des Gones.
Au regard de l'âge, du potentiel et des qualités de l'Argentin, cette affaire avait tout d'un bon coup de la part de l'OL. Sauf que le joueur n'a pas du tout émis le désir de quitter Bologne, pas plus que son club ne souhaite s'en séparer cet hiver. Un coup de l'agent de Dominguez ?

Lire aussi

OL : La Ligue 1 va broyer Endrick, il a très peurOL : La Ligue 1 va broyer Endrick, il a très peur
Des millions grâce à Endrick, l'OL jubile déjàDes millions grâce à Endrick, l'OL jubile déjà

L'OL et Benjamin Dominguez, c'était impossible

C'est ce qu'on peut facilement croire des informations parvenues dans la presse. Comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport, l'agent de Benjamin Dominguez a proposé son joueur à l'OL, mais aussi à l'OM et à la Fiorentina. Tout ça, sans que le joueur ni Bologne n'aient envie de mettre un terme à leur collaboration. S'il est en manque de temps de jeu avec le club de la capitale d'Emilie-Romagne, il garde la ferme volonté de réussir à s'imposer dans la formation pour laquelle il évolue depuis le mois d'août 2024.
Dans cette histoire, l'Olympique Lyonnais s'est clairement fait utiliser par l'agent de l'Argentin. Pourquoi ? Peut-être estime-t-il que son joueur doit aspirer à mieux pour son avenir que 310 minutes en une demi-saison. En attendant, le jeu du mercato a frappé les Gones qui ont cru trouver le substitut idéal au départ attendu de Malick Fofana l'été prochain. Quant à Benjamin Dominguez, l'avenir dira s'il quittera vraiment Bologne ou non.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270916_0321
Mercato

Chelsea trop pauvre pour se payer Vinicius Jr !

ICONSPORT_273046_0051
PSG

Luis Enrique envoie balader le PSG

ICONSPORT_281144_0015
CAN 2025

CAN 2025 : Côte d'Ivoire - Burkina Faso : Les compos (20h00 sur BeIN 1)

Fil Info

06 janv. , 19:30
Chelsea trop pauvre pour se payer Vinicius Jr !
06 janv. , 19:00
Luis Enrique envoie balader le PSG
06 janv. , 18:34
CAN 2025 : Côte d'Ivoire - Burkina Faso : Les compos (20h00 sur BeIN 1)
06 janv. , 18:00
Bordeaux : Gérard Lopez nomme un nouveau roi du mercato
06 janv. , 17:40
OM : De Zerbi prépare son départ !
06 janv. , 17:30
« Il ne fait que marcher sur le terrain », il effraye l’OM pour Abdelli
06 janv. , 17:13
Le groupe du PSG pour le choc face à l’OM
06 janv. , 17:00
Un international français envoyé à l'ASSE

Derniers commentaires

OL : Le retour d'Endrick au Real déjà menacé

Faut pas attendre des miracles mais il est très bon très aimé des supporters du Real

OM : De Zerbi prépare son départ !

Va t en avec le trophée des champions 😂😂😅tu sera un roi dans le sud 😂😂😅😅 nous 1 c1 ,une c2 ,13 titres ,16 cup, une coupe intercontinentale et une super coupe. 😘 bye zerbi la ...mouche !!!!!

OM : De Zerbi prépare son départ !

Moins 7 sur le PSG moins 8 sur lens.....

OM : De Zerbi prépare son départ !

Avant meme qu'il arrive a marseille j'aimais pas ce type, il s'est toujours pris pour un autre.

OM : De Zerbi prépare son départ !

Il joue plus le titre alors ?????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading