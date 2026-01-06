OL : Benjamin Dominguez, c'était une arnaque

En manque de temps de jeu avec Bologne, Benjamin Dominguez a été proposé à l'Olympique Lyonnais, entre autres, pour ce mercato hivernal par son agent. Toutefois, ni le joueur, ni son club, n'ont envie de mettre un terme à leur collaboration.

Il aurait été cohérent que l'Olympique Lyonnais s'active pour recruter un nouvel ailier gauche cet hiver, étant donné les chances de voir Malick Fofana quitter le Rhône contre un chèque important lors du prochain mercato estival. Et ça, la presse italienne l'a bien compris puisque le club rhodanien a récemment été cité dans des rumeurs indiquant que Benjamin Dominguez (22 ans) était sur le point de débarquer moyennant un prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une option d'achat liée au classement final des Gones.

Au regard de l'âge, du potentiel et des qualités de l'Argentin, cette affaire avait tout d'un bon coup de la part de l'OL. Sauf que le joueur n'a pas du tout émis le désir de quitter Bologne, pas plus que son club ne souhaite s'en séparer cet hiver. Un coup de l'agent de Dominguez ?

L'OL et Benjamin Dominguez, c'était impossible

C'est ce qu'on peut facilement croire des informations parvenues dans la presse. Comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport, l'agent de Benjamin Dominguez a proposé son joueur à l'OL, mais aussi à l'OM et à la Fiorentina. Tout ça, sans que le joueur ni Bologne n'aient envie de mettre un terme à leur collaboration. S'il est en manque de temps de jeu avec le club de la capitale d'Emilie-Romagne, il garde la ferme volonté de réussir à s'imposer dans la formation pour laquelle il évolue depuis le mois d'août 2024.

Dans cette histoire, l'Olympique Lyonnais s'est clairement fait utiliser par l'agent de l'Argentin. Pourquoi ? Peut-être estime-t-il que son joueur doit aspirer à mieux pour son avenir que 310 minutes en une demi-saison. En attendant, le jeu du mercato a frappé les Gones qui ont cru trouver le substitut idéal au départ attendu de Malick Fofana l'été prochain. Quant à Benjamin Dominguez, l'avenir dira s'il quittera vraiment Bologne ou non.