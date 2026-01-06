Des millions grâce à Endrick, l'OL jubile déjà

L’OL a réalisé un très joli coup lors du mercato hivernal en obtenant le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Une opération qui permettra aux Gones de se renforcer sur le plan sportif, mais aussi de renflouer leurs caisses.

L’ OL et Endrick ont hâte de lancer leur collaboration. Le club lyonnais avait besoin d’un renfort offensif de premier plan, tandis que le Brésilien souhaitait avant tout enchaîner les matchs. Les dirigeants rhodaniens espèrent que ce prêt sera bénéfique pour toutes les parties. Déjà, les supporters lyonnais se ruent pour acheter le maillot de l’attaquant auriverde. Car c’est bien une star que les Gones viennent d’accueillir pour quelques mois, et ce n’est pas Michael Gerlinger qui dira le contraire.

L'OL ravi de son opération financière

En marge de la présentation d'Endrick à l'OL ces dernières heures, le directeur général de l'Olympique Lyonnais a en effet indiqué : « La priorité reste le projet sportif. Nous sommes convaincus que c’est l’ingrédient qui nous a manqué. Endrick va nous apporter beaucoup de force pour la suite. Nous savons aussi que son image est très forte. Il va nous aider sur ce plan-là également. Sa vidéo d’arrivée a dépassé les 20 millions de vues.

Sportivement, en termes d’image, et même financièrement, j’espère que tout le monde va acheter des maillots d’Endrick, son arrivée est importante. (...) Il va nous aider dans tous les domaines du club. »

L’OL devrait encore recruter d’autres joueurs lors de ce mercato hivernal. La cellule de recrutement lyonnaise souhaite réaliser des coups à moindre coût. La présence d’un joueur comme Endrick au sein de l’effectif des Gones pourrait d’ailleurs convaincre certains profils de rejoindre le Rhône pour quelques mois.

Paulo Fonseca et ses hommes sont toujours en course dans toutes les compétitions, malgré des moyens largement revus à la baisse l’été dernier. De quoi rendre fiers les supporters et suiveurs du club rhodanien.