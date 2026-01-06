OL : La Ligue 1 va broyer Endrick, il a très peur

La signature d’Endrick à l’OL provoque une vague d’optimisme chez les supporters lyonnais. Certains observateurs restent néanmoins prudents sur la capacité du Brésilien à vite s’acclimater à la Ligue 1.

Endrick à l’Olympique Lyonnais, c’est bien réel . L’avant-centre prêté par le Real Madrid a été présenté à la presse lundi et sera qualifié pour le déplacement à Lille ce week-end en 32e de finale de la Coupe de France. Les supporters de l’OL salivent déjà à l’idée de voir sous leur tunique le joueur brésilien de 19 ans, peu utilisé par Xabi Alonso au Real mais dont le potentiel est énorme. Certains observateurs sont plus prudents et attendent de voir si l’ancienne star de Palmeiras arrivera à s’acclimater rapidement à la Ligue 1, un championnat réputé pour être très physique.

C’est notamment le cas de Jean-Louis Tourre, lequel a exprimé ses craintes sur les ondes de RMC. Le journaliste de l’After Foot, qui estime que Endrick va combler un vrai manque au poste de numéro neuf à l’OL, est tout de même sur ses gardes. « Je vois un argument pour être confiant et un argument pour être un peu moins confiant sur Endrick à l’OL. L’argument pour être confiant, c’est qu’il va remplir un manque : il n’y a pas d’avant-centre à Lyon. Il va remplir ce manque, c’est sûr » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

« L’équipe tourne, le match à Monaco, c’est du très sérieux. L’entraîneur a son équipe en mains tactiquement, tous les joueurs progressent. On le voit match après match, le contexte est hyper favorable pour lui. En revanche, l’interrogation c’est l’acclimatation à la Ligue 1. Quand tu arrives comme ça, que tu n’as pas joué depuis un moment, tu n’as pas le rythme d’un championnat majeur dans les jambes. La Ligue 1 c’est particulier, il va être serré de près, il n’a que 19 ans. Le doute est vraiment sur son acclimatation » a commenté notre confrère, qui ne sait pas du tout comment va se passer les premiers pas d’Endrick à l’OL.

Du côté des supporters lyonnais, on espère évidemment que l’attaquant de la Seleçao sera très vite performant. Rappelons qu’il ne s’agit que d’un prêt de six mois sans option d’achat et que par conséquent, Lyon compte sur Endrick pour être au niveau immédiatement. Ce qui ne sera pas simple pour un joueur ayant disputé seulement 3 bouts de matchs avec le Real Madrid cette saison.