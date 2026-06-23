OL : Bagarre en Premier League pour arracher Maitland-Niles à Lyon

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Ainsley Maitland-Niles n'a pas prolongé et il devrait donc partir lors du prochain mercato. Plusieurs clubs de Premier League sont déjà à l'affût et veulent négocier avec l'OL.

Arrivé librement d'Arsenal il y a trois ans, Ainsley Maitland-Niles va probablement quitter le club rhodanien cet été. En effet, le défenseur anglais de 28 ans va entamer l'ultime année de son contrat et l'Olympique Lyonnais doit le transférer lors de ce mercato s'il veut toucher une indemnité. Cela tombe bien, si ces derniers jours on évoquait l'intérêt de Crystal Palace, désormais entraîné par Pierre Sage, lequel connaît bien Ainsley Maitland-Niles, d'autres clubs se sont ajoutés à la liste des prétendants pour l'international anglais (5 sélections). TransferFeed explique qu'en plus des Eagles, Fulham, Everton, Newcastle United et Nottingham Forest ont désormais un regard très attentif à la situation de Maitland-Niles.

Cinq clubs veulent Ainsley Maitland-Niles

Selon le média spécialisé, le défenseur anglais n'est pas du tout pressé de quitter l'Olympique Lyonnais, où il se sent très bien. Cependant, forcément à un an de la fin de son contrat, il sait que l'OL va tenter de le transférer. Dans ce cas-là, Ainsley Maitland-Niles ne serait pas du tout opposé à un retour en Premier League. Pour l'instant, l'intérêt des clubs anglais ne s'est pas concrétisé par une offre financière transmise à l'OL, mais à priori les dirigeants lyonnais pourraient laisser partir le natif de Londres pour un peu moins que les 10 millions d'euros de sa valeur, selon Transfermarkt.

Cette saison, Ainsley Maitland-Niles a tout de même joué 34 matchs avec l'Olympique Lyonnais, étant un élément de base de Paulo Fonseca, que ce soit en Ligue 1 et en Europa League. A noter d'ailleurs que le défenseur anglais était forfait sur blessure lors des deux matchs qui ont abouti à l'élimination de l'OL par le Celta Vigo, et qu'en son absence, toujours pour ce même souci aux adducteurs, Lyon n'a pris que deux points en trois matchs au mois de mars en Ligue 1.