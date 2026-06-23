OL : Bagarre en Premier League pour arracher Maitland-Niles à Lyon

OL : Bagarre en Premier League pour arracher Maitland-Niles à Lyon

OL23 juin , 21:00
parClaude Dautel
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A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Ainsley Maitland-Niles n'a pas prolongé et il devrait donc partir lors du prochain mercato. Plusieurs clubs de Premier League sont déjà à l'affût et veulent négocier avec l'OL.
Arrivé librement d'Arsenal il y a trois ans, Ainsley Maitland-Niles va probablement quitter le club rhodanien cet été. En effet, le défenseur anglais de 28 ans va entamer l'ultime année de son contrat et l'Olympique Lyonnais doit le transférer lors de ce mercato s'il veut toucher une indemnité. Cela tombe bien, si ces derniers jours on évoquait l'intérêt de Crystal Palace, désormais entraîné par Pierre Sage, lequel connaît bien Ainsley Maitland-Niles, d'autres clubs se sont ajoutés à la liste des prétendants pour l'international anglais (5 sélections). TransferFeed explique qu'en plus des Eagles, Fulham, Everton, Newcastle United et Nottingham Forest ont désormais un regard très attentif à la situation de Maitland-Niles.

Cinq clubs veulent Ainsley Maitland-Niles

Selon le média spécialisé, le défenseur anglais n'est pas du tout pressé de quitter l'Olympique Lyonnais, où il se sent très bien. Cependant, forcément à un an de la fin de son contrat, il sait que l'OL va tenter de le transférer. Dans ce cas-là, Ainsley Maitland-Niles ne serait pas du tout opposé à un retour en Premier League. Pour l'instant, l'intérêt des clubs anglais ne s'est pas concrétisé par une offre financière transmise à l'OL, mais à priori les dirigeants lyonnais pourraient laisser partir le natif de Londres pour un peu moins que les 10 millions d'euros de sa valeur, selon Transfermarkt.
Cette saison, Ainsley Maitland-Niles a tout de même joué 34 matchs avec l'Olympique Lyonnais, étant un élément de base de Paulo Fonseca, que ce soit en Ligue 1 et en Europa League. A noter d'ailleurs que le défenseur anglais était forfait sur blessure lors des deux matchs qui ont abouti à l'élimination de l'OL par le Celta Vigo, et qu'en son absence, toujours pour ce même souci aux adducteurs, Lyon n'a pris que deux points en trois matchs au mois de mars en Ligue 1.

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Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

La pitié c est pas le PSG c est juste de finir derrière Lens et Lyon...bonne soirée

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

La pitié ca fait 35 ans a marseille ....🙄🙄bonne soirée a toi .

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

j espere que tu te rends compte que tu fais pitié...

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

En principe quand un gendarme il veux mettre une amende il le fait dessuite, je attend pas

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

Oui mais le problème est que tu retrouves toujours les même C......ds de l'OM sur les commentaires concernant l'OL. Donc en retours les supporters de l'OL vont jouer les neuneus sur les éditions OM

La Dncg Donne Une Reponse Stressante A Lom

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