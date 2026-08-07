PSG : Dembélé annule ses vacances, il veut tout casser
Ousmane Dembélé

PSG : Dembélé annule ses vacances, il veut tout casser

PSG07 août , 20:00
parQuentin Mallet
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Parti tardivement en vacances à cause du parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde, Ousmane Dembélé n'a pas voulu trop profiter. Le Ballon d'Or 2025 est rentré à Paris plus tôt pour préparer la Supercoupe d'Europe.
Le PSG n'aurait sans aucun doute pas pu remporter les deux dernières Ligue des champions sans un grand Ousmane Dembélé. Et la France espérait pouvoir compter sur son niveau en club pour aller le plus loin possible à la Coupe du monde. Finalement, les Bleus se sont arrêtés en demi-finale et ont dû jouer le match pour la troisième place le 18 juillet dernier. Une fin de saison rallongée qui l'a obligé à partir en vacances plus tard que d'autres. Et s'il avait encore quelques jours devant lui pour profiter de ce temps libre, le Ballon d'Or 2025 a pris la décision de rentrer plus tôt à Paris afin de préparer au mieux la Supercoupe d'Europe.
O. Dembélé

O. Dembélé

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Ousmane Dembélé est déjà prêt

C'est en tout cas ce qu'affirme le compte Djaameel_ sur X. Systématiquement bien informé, ce dernier a indique que la volonté première d'Ousmane Dembélé était de commencer la saison par un trophée. Pour y arriver, il devait donc écourter ses vacances afin de revenir dans la capitale pour lancer une période de travail et de récupération. Son objectif est logiquement de participer à cette rencontre face à Aston Villa, vainqueur de la dernière Ligue Europa, et, surtout, de remporter la coupe.
Pour rappel, l'an dernier à la même période, Luis Enrique et ses hommes avaient enchainé, après leur premier sacre en Ligue des champions, par une victoire face à Tottenham en Supercoupe d'Europe. La conclusion du match avait eu lieu lors d'une séance de tirs au but qui a tourné à l'avantage des Rouge et Bleu. Cette année, c'est encore un pensionnaire de Premier League en face. Ce n'est clairement pas une mauvaise nouvelle pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers, lesquels ont une histoire récente favorable face aux écuries britanniques.
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ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

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