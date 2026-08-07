PSG : Dembélé annule ses vacances, il veut tout casser

Y avait bcp plus simple avec des joueurs libres à ce poste, en début de mercato...
flop...
8 à 10 millions pour l'OL ? ^^
La pire Coupe du Monde de l'histoire du Football.
ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..
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🔴🔵 L’Arabie Saoudite a sorti le grand jeu avec des offres XXL, mais Ousmane Dembélé reste très attaché au club de la capitale et privilégie la continuité au PSG. Les négociations pour sa prolongation de contrat sont d'ailleurs en bonne voie ! 👀