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L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait

OL23 juin , 10:00
parClaude Dautel
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John Textor a fait différentes opérations entre ses clubs, et notamment plusieurs transferts clairement identifiés comme étant fictifs afin d'obtenir des rentrées financières. Du côté de l'OL, on sait que cet aspect des finances du club suscite une grosse inquiétude pour la DNCG.
Le grand jour est arrivé pour l'Olympique Lyonnais, puisque c'est ce mardi que les dirigeants rhodaniens se présenteront face aux gendarmes financiers du football français. On est évidemment bien loin de la tension extrême de l'an dernier, d'autant que l'annonce d'une reprise imminente du club par Michele Kang a de quoi définitivement rassurer la DNCG. Cependant il reste tout de même un dossier hérité des années Textor qui inquiète les dirigeants lyonnais, mais également la DNCG. C'est celui des fameux transferts fictifs réalisés par l'homme d'affaires américain. On s'en souvient, dans un exercice comptable osé, John Textor avait soi-disant vendu des joueurs de Botafogo à l'OL, obtenant d'une société d'affacturage qu'elle finance ces opérations pour Lyon. Sauf que ces transferts n'ont jamais réellement eu lieu, mais que la société qui a prêté l'argent veut récupérer ce qu'on lui doit. Face à l'opacité de ces opérations, et à ce que cela pourrait coûter finalement, l'Olympique Lyonnais s'inquiète, confirme L'Equipe.

100 millions d'euros prêtés pour des transferts fictifs ?

Le quotidien sportif précise que ces transferts fantômes ont hélas une place importante dans la manière dont l'Olympique Lyonnais peut s'en sortir. « Les Gones ont porté plainte contre X. Cette nébuleuse inquiète dans cette période de reprise car personne ne connaît exactement le montant des dettes contractées auprès des sociétés d’affacturage par John Textor. Et surtout si elles sont contestables ou non. Cette donnée a sans doute contribué à freiner le dossier », précisent nos confrères. En décembre dernier, un montant de 100 millions d'euros apportés par la société d'affacturage à l'OL avait été évoqué, il s'agissait de financer les transferts d'Igor Jesus mais aussi Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino à l'Olympique Lyonnais.
En attendant, les supporters lyonnais pourraient patienter encore un peu puisque L'Equipe ajoute que la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) n'interviendra pas obligatoirement ce mardi. Mais malgré ce problème extrêmement délicat, Michele Kang a apporté les garanties qu'il faut, et surtout respecté ses engagements, pour que la DNCG ne fasse pas trembler Lyon. La vente d'Afonso Moreira ayant montré que l'OL avait fait les efforts réclamés, quitte à laisser partir l'un de ses meilleurs joueurs de la saison passée.

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on a pas de 9 tocard que tu es

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En lisant ces articles si l om vend tout cses joueurs 20/25 a la fin ils finiront par avoir plus de 200 millions en vente de joueurs 🤣🤣🤣🤣🤣 c est ridicule ...foot ooo il faut arrêter le delire ..vous pouvez pas continuer a ecrie autant de conneries...

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Tout a fait, la pression va monter sur les arbitres et sur les matchs décisifs cela risquent de jouer des tours à la bande à Messi. Mais en attendant il faut s'assurer que les gros passent pour vendre des billets et justifier les droits télé.

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