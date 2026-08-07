Milan : Le cas Maignan réglé personnellement par Amorim

Milan : Le cas Maignan réglé personnellement par Amorim

Foot Europeen07 août , 21:40
parQuentin Mallet
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En pleine polémique pour avoir manqué les obsèques de Franco Baresi, Mike Maignan conserve malgré tout la confiance de Ruben Amorim. Le nouvel entraineur de l'AC Milan tient à ce qu'il reste et qu'il conserve son brassard.
Mike Maignan traverse une tempête médiatique en Italie. En tant que capitaine de l'AC Milan, l'international français a reçu de vives critiques émanant de la presse transalpine et des supporters rossoneri, lesquels jugent son absence aux obsèques de Franco Baresi, en tant que capitaine, comme un manque de respect envers l'institution.
En parallèle, sa situation sportive assez floue n'aide clairement pas : Mike Maignan est, depuis plus d'un an, au coeur de différents feuilletons concernant un possible départ de la Lombardie, avec un transfert à Chelsea en toile de fond. Mais finalement, l'ancien gardien de but du LOSC conserve la confiance pleine de son nouvel entraineur, Ruben Amorim.

Mike Maignan, chef de file du projet d'Amorim ?

En effet, selon des informations relayées par Milan News, Ruben Amorim compte pleinement sur son gardien de but la saison prochaine. Le technicien portugais n'a pas l'intention de lui retirer le brassard de capitaine, bien au contraire, et veut faire de lui, comme Massimiliano Allegri avant lui, l'une des figures de proue de son projet. Toujours en congés, lui qui est allé jusqu'au stade de la petite finale lors de la dernière Coupe du monde avec l'équipe de France, Mike Maignan a reçu un coup de téléphone de son nouveau coach, lequel lui a confirmé qu'il misait sur lui pour la saison prochaine.
En attendant, Chelsea continue de travailler sur une proposition financièrement intéressante aussi bien pour l'AC Milan que pour Mike Maignan. La perspective d'évoluer en Premier League est forcément alléchante, mais pour le portier tricolore, l'idée de signer dans un club qui ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine est un frein, contrairement à Milan, qui se contentera de la Ligue Europa.
M. Maignan

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Sérieux ca devient ridicule si c'est vrai... on a besoin de joueur pour la supercoupe ! sérieux a 5 ou 7M€ pres, go !!

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Bla bla bla

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La facture risque bien d'être salée pour le PSG. ^^

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