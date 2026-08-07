LOSC, Liverpool, Rennes, OM, le programme du week-end sur Ligue 1+

Ligue 1+ a dévoilé le programme des matchs de préparation de ce week-end pour les équipes de Ligue 1 qui joueront devant les caméras de la chaine de la LFP.

Hambourg SV – LOSC Lille le samedi 08 août 2026 à 15h00

SC Fribourg – RC Strasbourg Alsace le samedi 08 août 2026 à 15h30

RC Lens – Sunderland AFC le samedi 08 août 2026 à 16h00

FSV Mayence 05 – Paris FC le samedi 08 août 2026 à 17h00

Stade Rennais FC – Brentford le samedi 08 août 2026 à 17h00

AJ Auxerre – ESTAC Troyes le samedi 08 août 2026 à 18h00

Stade Brestois 29 – Venezia FC le samedi 08 août 2026 à 18h30

Cagliari Calcio – OGC Nice le samedi 08 août 2026 à 20h30

Liverpool – AS Monaco le dimanche 09 août 2026 à 15h30

Olympique de Marseille – Athletic Bilbao le dimanche 09 août 2026 à 17h30