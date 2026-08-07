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LOSC, Liverpool, Rennes, OM, le programme du week-end sur Ligue 1+

TV07 août , 21:20
parGuillaume Conte
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Ligue 1+ a dévoilé le programme des matchs de préparation de ce week-end pour les équipes de Ligue 1 qui joueront devant les caméras de la chaine de la LFP.
Hambourg SV – LOSC Lille le samedi 08 août 2026 à 15h00
SC Fribourg – RC Strasbourg Alsace le samedi 08 août 2026 à 15h30
RC Lens – Sunderland AFC le samedi 08 août 2026 à 16h00
FSV Mayence 05 – Paris FC le samedi 08 août 2026 à 17h00
Stade Rennais FC – Brentford le samedi 08 août 2026 à 17h00
AJ Auxerre – ESTAC Troyes le samedi 08 août 2026 à 18h00
Stade Brestois 29 – Venezia FC le samedi 08 août 2026 à 18h30
Cagliari Calcio – OGC Nice le samedi 08 août 2026 à 20h30
Liverpool – AS Monaco le dimanche 09 août 2026 à 15h30
Olympique de Marseille – Athletic Bilbao le dimanche 09 août 2026 à 17h30
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