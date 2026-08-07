Liverpool appelle le PSG pour renoncer à Barcola

Les discussions entre le PSG et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola ont débuté, mais cela démarre sur de très mauvaises bases. Les Reds n'auraient même pas fait de première offre selon plusieurs sources.

Liverpool veut Bradley Barcola, et Bradley Barcola veut Liverpool. A ce niveau, les choses sont simples mais il y a une troisième partie à satisfaire, et cela se complique sacrément. Fort de sa position de double champion d’Europe, le PSG entend bien récupérer 170 millions d’euros avec son international français, encore jeune et qui possède deux ans de contrat.

Une somme que les Reds n’entendent pas mettre, eux qui ont misé très gros l’été dernier sur plusieurs joueurs, et n’en ont pas vraiment eu pour leur argent. Résultat, alors qu’une première offre de 115 ME aurait été effectuée ce vendredi, d’autres échos de médias français annoncent une toute autre musique.

Canal+ et Le Parisien affirment que, contrairement à ce que dévoile L’Equipe, Liverpool n’a pas encore effectué sa première offre auprès du PSG. Le club anglais essaye tout d’abord de discuter avec la formation parisienne pour faire savoir son point de vue, et éviter de faire une proposition qui serait jugée irrespectueuse.

Liverpool bluffe, le PSG en est certain

Selon Canal+ et Le Parisien, non seulement la première offre n’a toujours pas eu lieu, mais en plus la formation de Premier League a expliqué qu’elle ne pourrait jamais s’approcher des 160 à 170 ME demandés par le PSG. Si Paris conserve cette exigence jugée folle, alors les Reds menacent de ne même pas entrer dans les négociations et de renoncer à cette venue.

Un jeu dangereux car, même s’il y a forcément une grosse part de bluff, le PSG prendrait le risque de conserver un Bradley Barcola qui se voit déjà sur les bords de la Mersey à la fin de l’été. Mais le petit jeu de Liverpool, qui se voit désormais comme un club n’ayant pas les moyens de ses ambitions, va avoir le don d’agacer à Paris. On pourrait ainsi rappeler que les Reds ont lâché 410 millions d’euros rien que pour faire signer quatre joueurs l’été dernier (Kerkez, Ekitike, Wirtz et Isak), sans avoir aucun résultat sportif au final.